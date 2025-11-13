Экс-главный тренер сборной Казахстана по футзалу нашел новую работу

Бразилец Кака, или Паулу Рикарду Фигероа Силва, возглавлял сборную Казахстана по футзалу с 2018 по 2025 год. 8 ноября Казахстанская федерация футбола объявила о завершении сотрудничества с данным специалистом.

Однако, как оказалось, долго оставаться без работы Кака не пришлось. Уже спустя пару дней бразильский тренер прибыл в российский Иркутск, чтобы подписать контракт с местной командой «ИрАэро».

В российской команде отметили, что за годы работы в сборной Казахстана и алматинском «Кайрате» Кака добился немалых успехов. Сборная под его руководством на чемпионате мира-2021 заняла 4-е место, а на чемпионате Европы-2022 — 5-е позицию. С «Кайратом» становился финалистом Лиги чемпионов в 2019 году, пять раз выигрывал чемпионат и суперкубок Казахстана, четыре раза — Кубок Казахстана.

— В ближайшее время будет определен штаб нового тренера. Эдер Соуза и Иван Егоров остаются в структуре ФК «ИрАэро», — сообщили в российской команде.

По итогам чемпионата России 2024/25 «ИрАэро» занял предпоследнее, 11-е место и от Кака, вероятно, ожидают роста результатов команды.



