РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:48, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Экс-главный тренер сборной Казахстана по футзалу нашел новую работу

    Стало известно, где продолжит карьеру Кака, завершивший работу на посту главного тренера сборной Казахстана по футзалу, передает Kazinform.

    Экс-главный тренер сборной Казахстана по футзалу нашел новую работу
    Фото: ФК «ИрАэро»

    Бразилец Кака, или Паулу Рикарду Фигероа Силва, возглавлял сборную Казахстана по футзалу с 2018 по 2025 год. 8 ноября Казахстанская федерация футбола объявила о завершении сотрудничества с данным специалистом. 

    Однако, как оказалось, долго оставаться без работы Кака не пришлось. Уже спустя пару дней бразильский тренер прибыл в российский Иркутск, чтобы подписать контракт с местной командой «ИрАэро».

    В российской команде отметили, что за годы работы в сборной Казахстана и алматинском «Кайрате» Кака добился немалых успехов. Сборная под его руководством на чемпионате мира-2021 заняла 4-е место, а на чемпионате Европы-2022 — 5-е позицию. С «Кайратом» становился финалистом Лиги чемпионов в 2019 году, пять раз выигрывал чемпионат и суперкубок Казахстана, четыре раза — Кубок Казахстана. 

    — В ближайшее время будет определен штаб нового тренера. Эдер Соуза и Иван Егоров остаются в структуре ФК «ИрАэро», — сообщили в российской команде.

    По итогам чемпионата России 2024/25 «ИрАэро» занял предпоследнее, 11-е место и от Кака, вероятно, ожидают роста результатов команды. 

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают