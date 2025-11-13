Экс-главный тренер сборной Казахстана по футзалу нашел новую работу
Стало известно, где продолжит карьеру Кака, завершивший работу на посту главного тренера сборной Казахстана по футзалу, передает Kazinform.
Бразилец Кака, или Паулу Рикарду Фигероа Силва, возглавлял сборную Казахстана по футзалу с 2018 по 2025 год. 8 ноября Казахстанская федерация футбола объявила о завершении сотрудничества с данным специалистом.
Однако, как оказалось, долго оставаться без работы Кака не пришлось. Уже спустя пару дней бразильский тренер прибыл в российский Иркутск, чтобы подписать контракт с местной командой «ИрАэро».
В российской команде отметили, что за годы работы в сборной Казахстана и алматинском «Кайрате» Кака добился немалых успехов. Сборная под его руководством на чемпионате мира-2021 заняла 4-е место, а на чемпионате Европы-2022 — 5-е позицию. С «Кайратом» становился финалистом Лиги чемпионов в 2019 году, пять раз выигрывал чемпионат и суперкубок Казахстана, четыре раза — Кубок Казахстана.
— В ближайшее время будет определен штаб нового тренера. Эдер Соуза и Иван Егоров остаются в структуре ФК «ИрАэро», — сообщили в российской команде.
По итогам чемпионата России 2024/25 «ИрАэро» занял предпоследнее, 11-е место и от Кака, вероятно, ожидают роста результатов команды.