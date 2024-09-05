Экс-глава урбанистики не признал вину в эпизоде с незаконным строительством ЖК в Алматы

Бывший руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов в ходе судебного заседания выразил несогласие с предъявленным обвинением по одному из эпизодов дела, связанного с незаконным строительством ЖК, передает корреспондент агентства Kazinform.

Судья в ходе судебного заседания спросил у Ахмеджанова, понятны ли ему предъявленные обвинения. На что подсудимый ответил отрицательно. Тогда судья пояснил: «По эпизоду «MDi-Max Group» вы обвиняетесь в злоупотреблении должностными полномочиями, то есть в использовании своих полномочий вопреки интересам службы с целью извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц и организаций, что повлекло тяжкие последствия. По этому эпизоду вам что-то непонятно?»

- Мне обвинения непонятны, потому что при ознакомлении с обвинительным актом я усмотрел нарушение Конституции РК, а именно пункта 2 статьи 14 (Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам), так как здесь идет полная дискриминация, - ответил он.

Стоит отметить, что эпизод, связанный с ТОО «MDi-Max Group», касается строительства жилого комплекса «Династия» в микрорайоне Ерменсай. Следствие установило, что Ахмеджанов незаконно согласовал и выдал разрешительные документы на возведение этого комплекса, что позволило застройщику избежать уплаты кадастровой стоимости земель на сумму свыше 152 миллионов тенге.

Судья в ходе заседания также поинтересовался у остальных подсудимых, понятны ли им обвинения. Все пятеро ответили отрицательно, заявив о своей невиновности и несогласии с предъявленными обвинениями.

Кроме того, судья предупредил всех подсудимых, что признание вины и искреннее раскаяние будут рассматриваться как обстоятельства, смягчающие наказание.

Ранее в ходе предварительного слушания чиновникам отказали в домашнем аресте. Подробнее о том, в чем обвиняют Алмасхана Ахмеджанова можно прочитать по ссылке.

Дело рассматривается в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам города под председательством судьи Мартпека Какимжанова. Всего на скамье подсудимых находятся шесть человек. Среди них, помимо Алмасхана Ахмеджанова, есть экс-руководитель управления земельных отношений мегаполиса Ардак Самамбетов.

Согласно материалам дела Алмасхан Ахмеджанов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (статьи 28 части 5-190 части 4 пункта 2 и 361 части 1; 361 части 4 пункта 3 части 4 пункта 2) УК РК);

Ардак Самамбетов обвиняется в присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере, а также подстрекательстве и пособничестве уголовному правонарушению (статьи 189 части 4 пункта 2; 28 части 5; 190 части 4 пункта 2 УК РК);

Ерлан Жармуханбетов обвиняется в хищении, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки (статьи 28 части 5-189 части 4 пункта 2; 24 части 3-190 части 4 пункта 2; 190 части 4 пункта 2; 361 части 4 пункта 3; 24 части 3-366 части 4 УК РК);

Алмазхан Бакиров обвиняется в подстрекательстве и пособничестве уголовному правонарушению, мошенничестве, получении взятки (статьи 28 части 5-189 части 4 пункта 2; 24 части 3-190 части 4 пункта 2; 190 части 4 пункта 2; 28 части 5-361 части 4 пункта 3; 24 части 3, 28 части 5-366 части 4 УК РК); Муханбеталы Шалкарбеков обвиняется в мошенничестве (статья 190 части 4 пункта 2 УК РК);

Берик Ускембаев обвиняется в мошенничестве (статья 190 части 4 пункта 2 УК РК).

Напомним, экс-руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов был задержан летом 2023 года. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при выдаче земельных участков и согласовании строительства объектов.