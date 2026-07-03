Экс-депутата подозревают в организации схемы хищения агросубсидий на 2,6 млрд тенге

Департаментом АФМ по Алматинской области окончено расследование уголовного дела о масштабном хищении бюджетных средств, выделенных на поддержку агропромышленного комплекса, передает агентство Kazinform.

По данным следствия, организатором преступной схемы являлся бывший депутат маслихата Карасайского района Алматинской области. Имея опыт работы в сфере сельского хозяйства и знание механизмов государственного субсидирования, он выстроил устойчивую схему незаконного получения бюджетных выплат.

Организатором использовались подконтрольные предприятия и 29 крестьянских хозяйств, зарегистрированных на территории Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областей.

В уполномоченные органы предоставлялись фиктивные документы о приобретении элитных сортов саженцев малины, предназначенных для закладки промышленных ягодников.

Для подтверждения сведений оформлялись подложные договоры купли-продажи, акты приема-передачи, электронные счета-фактуры, а также документы об аттестации производителей посадочного материала.

При этом фактическая поставка саженцев в заявленных объемах не осуществлялась, а отдельные хозяйства, фигурировавшие в документах, не имели объективной возможности выращивать малину в промышленных масштабах.

В результате из бюджета незаконно получены субсидии на общую сумму свыше 2,6 млрд тенге.

Часть незаконно полученных субсидий — 491 млн тенге — направлена для проведения операций на фондовом рынке. Для этого на имя его супруги открыт брокерский счет, через который приобретались ценные бумаги казахстанских и зарубежных компаний.

Кроме того, еще 400 млн тенге перечислены в аффилированную микрофинансовую организацию «iSolutions Capital» под видом временной финансовой помощи. В дальнейшем указанные средства поэтапно выводились подозреваемым в наличной форме.

Помимо этого, часть похищенных средств в размере 170 млн тенге подозреваемый расходовал на азартные игры в казино г. Конаев.

С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых, включая 4 квартиры, 3 автомашины, частный дом и ценные бумаги.

В отношении трёх подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Уголовное дело направлено в суд.

Ранее в в Жамбылской области похитили более 900 млн тенге субсидий, выделенных на приобретение элитных сортов ягод.