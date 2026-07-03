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    Экс-депутата подозревают в организации схемы хищения агросубсидий на 2,6 млрд тенге

    Департаментом АФМ по Алматинской области окончено расследование уголовного дела о масштабном хищении бюджетных средств, выделенных на поддержку агропромышленного комплекса, передает агентство Kazinform.

    Экс-депутата подозревают в организации схемы хищения агросубсидий на 2,6 млрд тенге — АФМ
    Кадр из видео

    По данным следствия, организатором преступной схемы являлся бывший депутат маслихата Карасайского района Алматинской области. Имея опыт работы в сфере сельского хозяйства и знание механизмов государственного субсидирования, он выстроил устойчивую схему незаконного получения бюджетных выплат.

    Организатором использовались подконтрольные предприятия и 29 крестьянских хозяйств, зарегистрированных на территории Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областей.

    В уполномоченные органы предоставлялись фиктивные документы о приобретении элитных сортов саженцев малины, предназначенных для закладки промышленных ягодников.

    Для подтверждения сведений оформлялись подложные договоры купли-продажи, акты приема-передачи, электронные счета-фактуры, а также документы об аттестации производителей посадочного материала.

    При этом фактическая поставка саженцев в заявленных объемах не осуществлялась, а отдельные хозяйства, фигурировавшие в документах, не имели объективной возможности выращивать малину в промышленных масштабах.

    В результате из бюджета незаконно получены субсидии на общую сумму свыше 2,6 млрд тенге.

    Часть незаконно полученных субсидий — 491 млн тенге — направлена для проведения операций на фондовом рынке. Для этого на имя его супруги открыт брокерский счет, через который приобретались ценные бумаги казахстанских и зарубежных компаний.

    Кроме того, еще 400 млн тенге перечислены в аффилированную микрофинансовую организацию «iSolutions Capital» под видом временной финансовой помощи. В дальнейшем указанные средства поэтапно выводились подозреваемым в наличной форме.

    Помимо этого, часть похищенных средств в размере 170 млн тенге подозреваемый расходовал на азартные игры в казино г. Конаев.

    С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых, включая 4 квартиры, 3 автомашины, частный дом и ценные бумаги.

    В отношении трёх подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

    Уголовное дело направлено в суд.

    Ранее в в Жамбылской области похитили более 900 млн тенге субсидий, выделенных на приобретение элитных сортов ягод.

    Бюджет Сельское хозяйство Хищение Регионы Казахстана Субсидии АФМ Депутаты Алматинская область Ягоды Уголовное дело
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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