13 Июля 2022 18:34

Экс-акима Кентау осудили на 10 лет за взятку

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы рассмотрено дело в отношении экс-акима города Кентау и его двух посредников по факту пособничества в даче и получения взятки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы алматинского городского суда, подсудимые обвинялись по статьям 366 ч.4 и 368 ч.1 УК РК.

Судом установлено, что подсудимый экс-аким М., являясь должностным лицом и используя свое служебное положение, вынудил директора ТОО предоставить ему денежную сумму в размере 50 млн тенге от договора государственно-частного предпринимательства за покровительство. После чего для получения незаконного вознаграждения привлек своих знакомых Б. и Т., которые были задержаны при получении денег. Подсудимые в суде свою вину не признали.

При назначении наказания, суд учел смягчающие обстоятельства о нахождении​ у подсудимых Т. и М. малолетних детей. Тауже подсудимый М. активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. При этом отягчающим обстоятельством в отношении М. стало нарушение клятвы государственных служащих.

Приговором суда экс-аким Кентау М. признан виновным в получении взятки и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Б. признан виновным в даче взятки и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Т. признан виновными в даче взятки и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе. Приговор не вступил в законную силу.

О задержании акима города Кентау сообщалось в феврале этого года. Его подозревали в получении взятки в особо крупном размере.