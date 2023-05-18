Экс-аким Кентау обвиняется в подстрекательстве к даче взятки

КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении экс-акима города Кентау, передает МИА «Казинформ».

В 2013 году он, будучи сотрудником Канцелярии Премьер-Министра, склонил собственника частной компании к даче взятки ответственным должностным лицам в особо крупном размере, обещая за это обеспечить победу в тендере по строительству.

Получив требуемую сумму денег, он присвоил её себе и потратил часть денег на приобретение нового дома в Астане, дорогостоящей автомашины и нескольких единиц грузовой техники. Его деяния квалифицированы как подстрекательство к даче взятки в особо крупном размере и мошенничество, с санкции следственного суда он находится под стражей.

«В настоящее время материалы уголовного дела переданы в прокуратуру города Астаны для проверки законности принятого решения и дальнейшего направления в суд. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению. Вместе с тем, в соответствии со статьей 77 Конституции Республики Казахстан и части 1 статье 19 УПК РК, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда», - резюмировали в ведомстве.