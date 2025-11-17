Экс-аким Астаны Алтай Кульгинов высказался о запуске LRT
Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Эстонии, экс-аким Астаны Алтай Кульгинов в кулуарах Акорды прокомментировал ход реализации проекта LRT, передает корреспондент агентства Kazinform.
Экс-акима спросили о том, как он оценивает строительство проекта.
— Оценивать проект будут жители. Не знаю, почему вы меня спрашиваете об этом, наверное, потому что я в свое время тоже работал над этим вопросом. 3,5 года мы работали. По ЛРТ работа уже почти завершена, и скоро, надеюсь, что жители будут ездить и пользоваться общественным транспортом, что тоже отчасти разгрузит заторы на дорогах, — заявил он.
Напомним, с 29 сентября в Астане стартовала тестовая эксплуатация системы легкорельсового транспорта. Начавшиеся комплексные испытания оборудования и инфраструктуры продлятся не менее шести месяцев.
Ранее мы писали, как будут названы станции LRT в Астане.