20 Сентября 2022, 15:10

Экономика простых вещей: почему не развивается казахстанское производство одежды

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане доля производства отечественной одежды составляет всего 11%. В основном производится спецодежда и униформа. В последние годы казахстанцы стали все больше интересоваться продукцией местных дизайнеров и отдавать свое предпочтение изделиям со знаком «сделано в Казахстане». Такая одежда производится в небольшом ассортименте и количестве. Аналитический обозреватель МИА «Казинформ» разбиралась, почему это так и что нужно сделать, чтобы в стране развилось собственное массовое производство изделий легкой промышленности.

Сколько предприятий производят одежду в Казахстане

По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, всего в Казахстане действует 1366 предприятий легкой промышленности, из них 804 предприятия по производству одежды: 785 малых, 15 средних и 4 крупных.

Объем производства одежды за 2021 год составил 54,4 млрд тенге, а за январь-июнь 2022 года - 27,7 млрд тенге. Объем экспорта одежды за 2021 год составил $13,8 млн,

объем импорта - $896,6 млн.

Доля отечественного производства составляет всего 11%

Какая одежда производится в стране

В нашей стране в основном шьется одежда по госзаказу: спецодежда, униформа, школьная форма. По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития, вся одежда, которая производится в стране направлена на удовлетворение потребностей регулируемых закупок и государственного заказа.

В Казахстане все же есть предприятия, которые производят одежду и текстиль для населения (верхняя одежда: пальто, мужские костюмы, чулочно-носочные изделия, детская одежда, головные уборы), которые уже создали свой бренд и стали узнаваемы на внутреннем рынке.

Одежда для гражданского населения производится в небольшом ассортименте и количестве. Мы решили разобраться, почему это так и что нужно сделать, чтобы в стране было больше одежды собственного производства.

Делать моду понятнее и ближе к народу

По мнению казахстанского дизайнера и основателя Недели казахстанской моды Kazakhstan Fashion Week Алексея Чжен, казахстанские дизайнеры – единичные случаи. Это те, кто готовы развивать не только собственный бренд, но и марку «Qazaqstanda jasalğan – Сделано в Казахстане», а значит представлять страну. Для этого необходимо иметь огромное желание и, самое главное, профессиональные амбиции. Ведь производить одежду для широкого потребителя в больших объемах - непросто.

В основном казахстанские дизайнеры – это частные предприниматели. Дизайнеров не относят к категории отечественных производителей. Поэтому они могут рассчитывать только на свои силы и пользоваться поддержкой частного предпринимательства, которая оказывается государством.

В мировой практике именно модные дизайнеры задают тренды и решают, что будет выпускаться в массовом производстве (масс-маркете). Сейчас же одежда, которую создают казахстанские дизайнеры – это индивидуальные коллекции, которые можно отнести к категории эксклюзивного пошива.

Что касается масс-маркета и создания отечественных брендов массового производства, то по мнению столичного дизайнера Анары Сейтжан, продукция пока будет неконкурентоспособна - очень много зарубежных качественных товаров, с которыми сложно конкурировать.

«Для того, чтобы шить качественный продукт, возьмем даже не как в Италии, где индустрия моды имеет многолетнюю историю, а, например, как в Польше, Китае, или в той же самой Восточной Европе, где размещается множество заказов от крупных брендов масс-маркета, требуется обученный персонал и разное, в том числе и дорогостоящее оборудование. Для того, чтобы шить пару джинсов, например, нужно 14 машинок различных операций. Соответственно, на них должны работать специально этому обученные люди. Если у нас появится такое производство, то это повлияет на повышение качества», - сказала Анара Сейтжан.

В МИИР же отмечают, что пока одежда, которая производится в стране для гражданского населения, не пользуется спросом, поэтому производство не развивается.

«В стране есть предприятия, способные обеспечить население товарами легкой промышленности, начиная от нижнего белья до деловой и верхней одежды, однако эти бренды малоизвестны. Это связано с отсутствием рекламы, малой представленностью отечественных брендов в торговых точках. Также это связано с отсутствием у населения заинтересованности в отечественной продукции», - пояснили в министерстве.

За год производство текстильных и швейных изделий в стране упало на 3,5%.

Почему не развивается местное производство одежды

Дизайнер Анара Сейтжан напротив считает, что у казахстанского потребителя очень хорошая расположенность к отечественным брендам. Выбор в пользу местного продукта - тенденция во всем мире. То есть перспективы того, что казахстанцы будут делать выбор в пользу своего производителя есть.

Для этого, по мнению дизайнера, государство тоже должно быть заинтересовано в том, чтобы люди выбирали одежду именно местного производства. Это произойдет только в случае хорошего соотношения цены и качества. При этом, качество должно быть не хуже зарубежного аналога, а цена не выше. Кроме того, одежда должна отвечать последним тенденциям моды.

Как добиться высокого качества и приемлемой цены

Столичный дизайнер Айгерим Джаналинова считает, что себестоимость изделий собственного производства высокая ввиду использования импортных материалов.

«Сложно найти качественные ткани, фурнитуру. Накрутка у местных магазинов - в 5-7 раз, что делает изделия такими «золотыми» по себестоимости», - отметила Айгерим Джаналинова.

По ее мнению, для увеличения доли местного производства нужен фокус со стороны государства на промышленном производстве. Но самая большая трудность в швейном деле найти грамотных специалистов.

«Самая большая боль швейного производства это - кадры. С трудом можно найти закройщиков, швей и других специалистов, которые знают технологию пошива», - сказала столичный дизайнер.

Известный казахстанский дизайнер Айка Алеми также считает, что в стране действительно есть давняя проблема низкого стандарта образования в сфере дизайна и моды, поэтому, по ее мнению, Казахстану нужны международные университеты и колледжи по подготовке швей, ремесленников, дизайнеров, конструкторов, технологов и материаловедов.

Мнение дизайнера по поводу развития производства материалов – аналогично – его можно и нужно налаживать.

«Нам нужно перестать продавать за бесценок сырье (шерсть, кожу, мех, хлопок) за рубеж и начать перерабатывать его в пределах своей страны, чтобы иметь возможность производить готовые товары с большой добавленной стоимостью. Успех такого подхода был заметен еще в 1990 году, когда легкая промышленность приносила 25% прибыли в бюджет Казахской ССР и была на третьем месте по поголовью овец после Австралии и Китая», - отметила Айка Алеми.

Помимо проблемы отсутствия производств материалов и дефицита специалистов, в Министерстве индустрии отмечают малую представленность дизайнеров в торговых точках.

По словам самих дизайнеров, это связано с дорогой арендой. Дорогая аренда и импортные материалы «съедают» почти всю маржу дизайнера. Поэтому несколько лет подряд одежда местных дизайнеров была дороже, чем ее импортные аналоги. В связи с уходом большинства бизнесов в онлайн, цены снизились и больше людей стали делать выбор в пользу отечественного производителя. Узнаваемость изделий и марок местных дизайнеров повысилась. Стало понятно, что люди готовы делать выбор в сторону пошива и дизайна отечественного производителя.

Мода может играть ведущую роль в массовом производстве одежды

Известный казахстанский дизайнер Айнур Турисбек считает, что мода, если она правильно функционирует и регулируется, играет неоценимую роль в легкой промышленности, а значит и в целом, в экономике страны. Дизайнеры делают правильные решения в выборе тенденций для производства, чтобы коллекции были актуальны и востребованы для местного потребителя. Индустрия развивается, развиваются производства, создаются рабочие места. Чем больше профессионалов вовлечены в эту индустрию, тем больше становится доля местного производства.

«Fashion-индустрия охватывает множество профессий (дизайнер, стилист, фотограф, видеограф, модели, швеи, конструкторы, технологи, мастера по коже, меху, байеры, мерчендайзеры, арт-директоры) и способна создать множество рабочих мест, заинтересовать население, тем самым предупредить социальную напряженность», - отметила Айнур Турисбек.

По мнению дизайнеров, г осударству, а также инвесторам стоит поменять свое отношение к моде и креативной индустрии в целом.

«Наше государство и инвесторы должны поменять свое отношение к моде и креативу, и понять, что это не просто «тусовка», а настоящий бизнес, который выгоден всем участникам. Во многих странах fashion-индустрия давно вносит большой вклад в увеличение благосостояния страны. Это стоит признать», - считает дизайнер Айка Алеми.

По ее словам, в этом отношении стране был бы полезен национальный совет по развитию моды и креативных индустрий по аналогии с USAID, British Council, Institut Français, Goethe Institute, который бы мог финансировать и стратегически развивать эту сферу .

Пока же казахстанские швейные производственные предприятия могут «закрыть» только внутреннюю потребность по школьной форме. По данным Министерства индустрии, у казахстанских предприятий имеется для этого весь потенциал. В данный момент более 20 швейных предприятий производят школьную форму и одежду для детей в Казахстане.

К слову, в своем Послании Президент отметил, что целевые государственные заказы на приобретение школьной формы нужно направить на развитие отечественной легкой промышленности. Глава государства подчеркивает, что крайне важно обеспечить максимальную доступность школьной формы для всех учащихся, а детям из отдельных социально уязвимых категорий государство должно предоставлять ее за счет бюджета.

Какие меры принимаются государством для увеличения доли одежды отечественного производства

В профильном министерстве отметили, что меры, направленные на загрузку отечественных предприятий, предусмотрены в Дорожной карте развития легкой промышленности на 2022-2025 гг. Эти меры включают:

· привлечение крупных международных брендов для размещения заказов на действующих казахстанских предприятиях легкой промышленности, которые имеют обширную торговую сеть внутри страны;

· предоставление торговых площадей для ОТП в крупных торгово-развлекательных центрах, что может значительно повысить конкурентоспособность производителей, которая в конечной стоимости товара занимает до 30%;

· оказание мер государственной поддержки для ведения электронной коммерции и выхода на международные электронные торговые площадки.

Для дополнительного стимулирования развития отрасли в перечень приоритетных видов деятельности в Специальных экономических зонах включаются отрасли легкой промышленности. В целях сокращения теневого импорта и контрафактной продукции ведется работа по введению обязательной маркировки товаров легкой промышленности.

Новые гранты на развитие производств легкой промышленности

Также в МИИР сообщили, что в законе предусмотрена новая мера государственного стимулирования промышленности - предоставление промышленных грантов. Они будут предоставляться действующим субъектам обрабатывающей промышленности путем софинансирования с условиями встречных обязательств для реализации промышленно-инновационных проектов, направленных на создание конкурентоспособной продукции, которая включена в перечень приоритетных товаров, куда вошли товары легкой промышленности.

Кроме того, согласно закону «О промышленной политике» предусмотрено заключение договоров, направленных на развитие промышленности, в том числе офтейк-контрактов. Офтейк-контракты предусматривают долгосрочный гарантированный закуп товаров, в том числе в работе и услугах обрабатывающей промышленности, производство и осуществление которых будет организовано поставщиком на территории страны.

Таким образом, для того, чтобы сделать отечественную продукцию конкурентоспособной, в первую очередь, необходимо развивать производства качественных материалов. Пока нет производств - сфера массового пошива не будет налажена на 100%, а цены на одежду местного производства не будут ниже цен на зарубежные аналоги. Кроме того, для создания качественного бренда массового производства одежды в сферу нужно привлекать дизайнеров и специалистов модной индустрии для того, чтобы продукция стала конкурентоспособной по дизайну.

Развитие отрасли повысит стандарты образования в этой области. Больше выпускников пойдут учиться на специалистов в швейном деле и индустрии моды. Все это в конечном итоге улучшит качество одежды местного производства, которая станет доступной за счет собственного изготовления. Казахстанский потребитель, судя по прогнозам местных дизайнеров, станет делать выбор в сторону качественного отечественного изделия. Доля местного производства одежды увеличится.



