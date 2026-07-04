Экономика и верховенство закона: партия «Әділет» провела стратегическую сессию

В партии «Әділет» прошло экспертное обсуждение по вопросам экономики и принципа «Закон и порядок», передает агентство Kazinform.

На площадке партии «Әділет» представители бизнеса, экономисты, юристы и эксперты обсудили вопросы развития экономики и укрепления принципа «Закон и порядок». В стратегической сессии также приняли участие члены Бюро Политсовета и Политического совета партии.

Председатель партии Айбек Дадебай заявил, что вопросы экономики и права невозможно рассматривать отдельно друг от друга.

— Экономическая свобода без верховенства закона превращается в право сильного. А закон работает только тогда, когда учитывает реальную экономику, — отметил Айбек Дадебай.

Особое внимание участники уделили вопросам, которые напрямую влияют на уровень жизни населения. Экономист, советник генерального директора Казахского института нефти и газа Жаксыбек Кулекеев отметил, что при оценке экономической ситуации важно учитывать не только макроэкономические показатели, но и меры, направленные на повышение благосостояния граждан.

— Необходимо уделять самое серьезное внимание социальным показателям. Именно они должны занимать центральное место при формировании экономической политики, — отметил Жаксыбек Кулекеев.

Эксперты сошлись во мнении, что решение обозначенных вопросов требует не отдельных мер, а комплексного подхода. О принципах, на которых должна строиться такая работа, рассказал глава Ассоциации инвесторов Казахстана Рустам Журсунов.

— Казахстану важно опираться на свои сильные стороны: энергетику, металлургию, транспорт, аграрный сектор, ресурсы и транзитный потенциал. Но конкурентоспособность этих отраслей возможна только через технологии, производительность и современное управление, — заявил он.

Своими предложениями также поделились экономисты: управляющий партнер Dasco Consulting Group Дармен Садвакасов, доктор юридических наук Марат Когамов, председатель Республиканской коллегии адвокатов Мади Мырзагараев, директор Института парламентаризма Наталья Пан, управляющий партнер Fortune Partners Дана Токмурзина и старший партнер юридической компании «Саят Жолши и партнеры» Арман Бердалин.

Подводя итоги встречи, председатель партии Айбек Дадебай подчеркнул, что именно предложения экспертного сообщества позволяют формировать практические решения, необходимые для развития экономики и укрепления верховенства закона.

— Сегодня мы не просто обменялись мнениями. Мы вместе обсудили важные инициативы, направленные на дальнейшее совершенствование экономического развития и правовой системы страны, — подытожил Айбек Дадебай.

Подобные встречи с экспертами продолжатся по всем приоритетным направлениям работы партии.

Ранее развитие обрабатывающей промышленности, государственные закупки, защита внутреннего рынка и меры поддержки отечественных производителей стали главными темами заседания Делового совета партии «Әділет».