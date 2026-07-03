Предложения бизнеса войдут в основу промышленной политики партии «Әділет»

Развитие обрабатывающей промышленности, государственные закупки, защита внутреннего рынка и меры поддержки отечественных производителей стали главными темами заседания Делового совета партии «Әділет», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу партии.

Под председательством Айбека Дадебай представители бизнеса, отраслевых ассоциаций и государственных органов обсудили системные изменения, необходимые для роста казахстанского производства.

Открывая заседание, Айбек Дадебай отметил, что после вступления в силу новой Конституции начинается новый этап развития страны. По его словам, закрепленные в Основном законе принципы должны находить практическое воплощение в экономике — через создание новых производств, рабочих мест и условий для развития отечественного бизнеса. За последние десять лет объем производства в обрабатывающей промышленности вырос почти на 50 процентов, а ее доля в ВВП увеличилась с 10,2 до 13 процентов.

Следующим этапом должно стать развитие производств, создающих высокую добавленную стоимость.

— Добавленная стоимость — это новая нефть XXI века. Именно поэтому разговор об обрабатывающей промышленности — это уже разговор об экономическом суверенитете Казахстана. Страна, которая экспортирует интеллект, технологии и готовую продукцию, всегда имеет больше возможностей самостоятельно определять свое будущее, — сказал Айбек Дадебай.

Одним из вопросов повестки стало совершенствование государственных закупок. По мнению участников Делового совета, они должны стимулировать развитие отечественного производства, а это создание новых рабочих места и выпуск местной продукции.

К примеру, член бюро Политического совета, глава компании «Универсал» Замира Кузиева предложила оценивать поставщиков по их вкладу в экономику Казахстана, а не только по происхождению товара.

— Государственные закупки должны стать не только механизмом приобретения товаров и услуг, но и инструментом развития отечественной промышленности, — подчеркнула она.

Дополнить действующие меры поддержки предложил генеральный директор АО «Каустик» Ермек Токмагамбетов. Он сообщил, что предприятие перерабатывает отечественное сырье, уровень локализации продукции превышает 95 процентов, а объем инвестиций в развитие производства составил более 100 миллионов долларов.

— Необходимо внедрить систему категорирования производителей с учетом уровня внутристрановой ценности, а также предусмотреть приоритетное предоставление мер государственной поддержки предприятиям с более высоким уровнем локализации, — сказал Ермек Токмагамбетов.

По мнению участников, поддержка локализации невозможна без эффективной защиты внутреннего рынка. Глава Ассоциации производителей цемента и бетона Казахстана Гылымхан Кали отметил, что обновление национальных стандартов уже позволило сократить объем некачественного импорта цемента. При этом председатель Ассоциации «Адал Тауар» Гульмира Уахитова добавила, что только за прошлый год в Казахстане выявили более 205 тысяч единиц контрафактной продукции и изъяли 8,6 миллиона пачек нелегальной табачной продукции.

— Главная проблема заключается в том, что добросовестный бизнес вынужден конкурировать с теми, кто сознательно нарушает закон, — рассказала Гульмира Уахитова.

Все предложения, прозвучавшие на Деловом совете должны получить практическое продолжение.

По словам Айбека Дадебай, за каждыми промышленными проектами стоят люди — предприниматели, инженеры, рабочие и их семьи. Именно поэтому развитие отечественного производства должно приносить ощутимый результат каждому региону страны.

— Важно превращать нормы Конституции в конкретные решения, которые ощущают предприниматели, инженеры, рабочие, инвесторы и каждая казахстанская семья, — сказал Председатель партии.

Он напомнил, что предложить инициативу, сообщить о проблеме казахстанцы могут в онлайн-формате через QR-код. Для дальнейшей работы все предложения участников Делового совета партии «Әділет» объединят в Белую книгу (White Paper) промышленной политики Казахстана. В документ войдут инициативы бизнеса, экспертные рекомендации и пошаговый план их реализации.