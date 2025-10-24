Экономические реформы ни в коем случае нельзя останавливать — Президент

— В последнее время ко мне поступают многочисленные обращения по поводу нового Налогового кодекса. Я дал конкретные поручения Премьер-министру. Правительство сохранило в прежнем виде перечень предприятий, работающих в соответствии со специальным налоговым режимом. В дальнейшем будут применены и другие меры для поддержки малого и среднего предпринимательства. Для того, чтобы налоговая реформа не сказалась на самочувствии бизнеса, Правительство должно продолжить конструктивный диалог с предпринимателями. Вместе с тем экономические реформы ни в коем случае нельзя останавливать. Как бы сложно ни было, мы обязательно должны осуществлять положительные изменения. Иначе мы можем столкнуться с масштабными негативными последствиями. Только общими усилиями государства, бизнеса, всего общества мы сможем построить Справедливый Казахстан. Наша страна уверенно стоит на ногах, экономика показывает положительную динамику, получает высокие кредитные рейтинги со стороны международных финансовых институтов. Моя принципиальная позиция заключается в том, что ключевые показатели экономического развития — это повышение благосостояния и качества жизни граждан, — сказал Президент.