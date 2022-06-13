13 Июня 2022 21:01

Экологически чистое биотопливо будут производить в Акмолинской области

ЗЕРЕНДА. КАЗИНФОРМ – В Зерендинском районе Акмолинской области состоялась закладка капсулы на месте строительства завода по производству высокоэнергетического, экологического чистого биотоплива из соломы льна, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На церемонию закладки капсулы прибыли Чрезвычайный и Полномочный посол Германии в Казахстане Моника Иверсен и руководитель поставляющего оборудование для будущего производства холдинга Amandus Kahl Йоахим Берманн.

Суть проекта заключается в производстве топливных пеллет из соломы масличного льна, которая сжигается казахстанскими сельхозпроизводителями на полях в объеме более 2 млн тонн в год, либо хранится и перегнивает в течение длительного времени на открытом воздухе. Этот тип соломы также нельзя использовать в качестве удобрения, поскольку она очень тверда при измельчении.

«Будущий завод - пример того, как можно перерабатывать сырье, которое нигде не используется, в ценный продукт. Это будут гранулы, которые смогут применять в различных отраслях как топливо или подстилку для животных… Пеллеты - экологически чистый возобновляемый источник энергии с нулевым выбросом CO2 и без вредных веществ. Они служат альтернативой дереву и углю, по своим показателям теплотворности превышают их и являются отличным источником топлива. На сегодня это одно из самых перспективных направлений в мире. Казахстан имеет огромные территории и площади, которые засеваются различными сельскохозяйственными культурами, иными словами, вы просто сидите на золоте – на биомассе», - отметил Й. Берманн.

Размещение завода было выбрано не случайно: именно в Акмолинской области и СКО находятся основные посевные площади льна.

По словам руководителя проекта Аягоз Абдрахмановой, завод планируют построить в короткие сроки и запустить в ноябре. Предприятие обеспечит работой 150 человек и собирается производить около 70 тысяч тонн готовой продукции в год.

«Продукция экспортоориентированная. У нас уже есть подписанные меморандумы о поставках с Данией, Германией, Англией. Недавно пришли заявки даже из Японии. Но отмечу, что важна не только коммерческая составляющая проекта, а, прежде всего, его экологическая направленность. Мы хотим внести свой вклад в сокращение выбросов СО2 в окружающую среду. Кроме того, проект поможет сократить рубку лесов и послужит сохранению площади лесных насаждений. Хочется, чтобы наши дети в будущем дышали чистым воздухом», - сказала А. Абдрахманова.

«В течение последних 30 лет мы поддерживаем не только дипломатические отношения между нашими государствами, но и тесное экономическое сотрудничество. Сегодняшнее мероприятие – отличный пример наших дружественных взаимоотношений. Мы хотим и далее работать в этом направлении. Само содержание запускаемого производства имеет большое значение для казахстано-германского сотрудничества, для внедрения новой цикличной экономики... Мы становимся на один шаг ближе к достижению наших климатических целей, ведь, только ставя перед собой амбициозные задачи по защите климата, мы можем смягчить последствия его изменения и адаптироваться к ним», - подчеркнула М. Иверсен.

Присутствующие на церемонии дали старт строительству, заложив капсулу с технологической схемой завода. Гостям были вручены памятные сувениры – национальные казахские костюмы, после чего они оставили отпечатки своих рук для истории предприятия.

Как сообщалось, ранее в рамках проходящего Всемирного экономического форума Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с видеообращением к участникам круглого стола, организованного Международным финансовым центром «Астана».

«Развитие «зеленой» экономики, повышение энергоэффективности и развитие сектора возобновляемых источников энергии станут приоритетами нашей Стратегии низкоуглеродного развития, которая обеспечит оптимальный путь к нулевому уровню выбросов к 2060 году», – сказал Президент Казахстана.



