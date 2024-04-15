Экологическая акция «Таза Қазақстан» проходит в Туркестанской области

В стране при поддержке Главы государства стартовала республиканская экологическая акция «Таза Қазақстан». Сама акция разделена на несколько недель. В частности, с 6 по 13 апреля – Неделя «Таза өлке», с 13 по 20 апреля – «Киелі мекен», с 20 по 27 апреля – «Жасыл аймақ», с 27 апреля по 4 мая – «Өнегелі ұрпақ», а с 4 по 11 мая – «Мөлдір бұлдақ». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

За первую неделю в области во всех 17 городах и районах прошли работы по уборке и высадке саженцев и цветов. В результате были очищены 2 839 улиц, высажено 139 250 саженцев. Также побелено 144 431 дерево, очищено 58 407 квадратных метров пешеходных дорожек. Кроме того, приведено в порядок 346 парков и скверов, проведена уборка 298 детских и спортивных площадок. Очищено 272 километра рек, каналов и русла ручьев. 13 апреля был проведен субботник, на котором было вывезено 1 031 тонна мусора. В мероприятии приняли участие 25 тысяч человек, задействовано 316 единиц техники.

Теперь с 13 по 20 апреля в рамках Недели «Киелі мекен» планируется провести 170 мероприятий у историко-культурных памятников области. С сегодняшнего дня ведутся работы по уборке и благоустройству мавзолеев Арыстан баб в Отырарском районе и Х. А. Ясави г. Туркестан. В дальнейшем будут очищены такие территории, как городище Сауран, мавзолеи Укаша ата, Жусуп ата, Ыскак баба, Баба Тукти шашты Азиз.

Фото: региональная служба коммуникаций Туркестанской области

Фото: региональная служба коммуникаций Туркестанской области