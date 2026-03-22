Экологи выявили нарушения на еще одном крупном заводе в Павлодаре
На ТЭЦ, входящей в состав АО «Қазақстан алюминийі», выявлены превышение норм пылевых выбросов, отсутствие специального экологического разрешения и другие нарушения, передает корреспондент агентства Kazinform.
Департамент экологии по Павлодарской области провел плановую проверку теплоэнергетического центра предприятия.
— В ходе проверки выявлен ряд нарушений. В частности, отсутствовало экологическое разрешение на источники образования пыли при транспортировке угля и формировании угольных складов, зафиксировано превышение допустимых норм выбросов неорганической пыли на источнике ЛК-4А конвейера подачи топлива. Кроме того, при ведении паспортов газоочистных установок не были отражены данные о влажности газа, расходе орошающей жидкости и давлении воды, — сообщили в департаменте.
Специалисты направили руководству ТЭЦ предписание об устранении нарушений и наложили штраф в размере 3 814 974 тенге.
Напомним, ранее за несоблюдение экологических требований был оштрафован электролизный завод в Павлодаре.