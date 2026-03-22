Экологи выявили нарушения на еще одном крупном заводе в Павлодаре

Департамент экологии по Павлодарской области провел плановую проверку теплоэнергетического центра предприятия.

— В ходе проверки выявлен ряд нарушений. В частности, отсутствовало экологическое разрешение на источники образования пыли при транспортировке угля и формировании угольных складов, зафиксировано превышение допустимых норм выбросов неорганической пыли на источнике ЛК-4А конвейера подачи топлива. Кроме того, при ведении паспортов газоочистных установок не были отражены данные о влажности газа, расходе орошающей жидкости и давлении воды, — сообщили в департаменте.