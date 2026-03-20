РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:36, 20 Март 2026 | GMT +5

    Завод в Павлодаре привлекли к ответственности за игнорирование экологических требований

    По информации департамента экологии в ходе проверки на АО «Казахстанский электролизный завод» выявлены несколько нарушений, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: erg.kz

    Отмечается, что проверку на электролизном заводе провели по установленному графику на 2026 год.

    В итоге в списке выявленных нарушений: система мониторинга выбросов не подключена к национальной базе данных, не выполнены мероприятия по модернизации аспирационных систем, зафиксированы превышения нормативов выбросов пыли, а также выявлены недостоверные данные в отчётах производственного экологического контроля за 2024–2025 годы.

    — По итогам проверки предприятию выдано предписание об устранении нарушений. Также АО «Казахстанский электролизный завод» привлечено к административной ответственности на общую сумму 7 382 626 тенге, — сообщили в департаменте экологии Павлодарской области.

    Напомним, ранее экологи назвали источник загрязнения реки Бадам в Шымкенте. 

    Теги:
    Регионы Казахстана Павлодар Заводы Промышленность Экология Павлодарская область
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают