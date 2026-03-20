Завод в Павлодаре привлекли к ответственности за игнорирование экологических требований

Отмечается, что проверку на электролизном заводе провели по установленному графику на 2026 год.

В итоге в списке выявленных нарушений: система мониторинга выбросов не подключена к национальной базе данных, не выполнены мероприятия по модернизации аспирационных систем, зафиксированы превышения нормативов выбросов пыли, а также выявлены недостоверные данные в отчётах производственного экологического контроля за 2024–2025 годы.

— По итогам проверки предприятию выдано предписание об устранении нарушений. Также АО «Казахстанский электролизный завод» привлечено к административной ответственности на общую сумму 7 382 626 тенге, — сообщили в департаменте экологии Павлодарской области.

