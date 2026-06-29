Экологи проверяют реку в ВКО, окрасившуюся в оранжевый цвет

В Восточном Казахстане экологи проводят проверку по факту изменения цвета воды в реке, передает корреспондент агентства Kazinform.

В социальных сетях распространилось видео, снятое в селе Карагужиха Малоубинского сельского округа Глубоковского района. На кадрах видно, что река, протекающая неподалеку от рудника Снегирев, окрасилась в ярко-оранжевый цвет.

По словам очевидцев, наиболее заметным необычный оттенок воды был в верхнем течении реки. Ниже по течению, в районе моста, вода уже приобретала привычный цвет.

Ситуацию прокомментировали в Департаменте экологии Восточно-Казахстанской области.

— Из реки Карагужиха отобраны пробы воды. В настоящее время проводится лабораторный анализ. После получения результатов исследований будет предоставлена дополнительная информация, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что экологи объяснили, почему река Шаган позеленела в ЗКО.