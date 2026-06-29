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    Экологи проверяют реку в ВКО, окрасившуюся в оранжевый цвет

    В Восточном Казахстане экологи проводят проверку по факту изменения цвета воды в реке, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Экологи проверяют реку в ВКО, окрасившуюся в оранжевый цвет
    Фото: кадр из видео

    В социальных сетях распространилось видео, снятое в селе Карагужиха Малоубинского сельского округа Глубоковского района. На кадрах видно, что река, протекающая неподалеку от рудника Снегирев, окрасилась в ярко-оранжевый цвет.

    По словам очевидцев, наиболее заметным необычный оттенок воды был в верхнем течении реки. Ниже по течению, в районе моста, вода уже приобретала привычный цвет.

    Ситуацию прокомментировали в Департаменте экологии Восточно-Казахстанской области.

    — Из реки Карагужиха отобраны пробы воды. В настоящее время проводится лабораторный анализ. После получения результатов исследований будет предоставлена дополнительная информация, — сообщили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что экологи объяснили, почему река Шаган позеленела в ЗКО.

    ВКО Регионы Казахстана Экология Реки
    Руслан Мухамедьяров
    Руслан Мухамедьяров
    Автор