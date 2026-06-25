Почему Шаган позеленел: экологи объяснили изменение цвета воды в реке в ЗКО

В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой видно, что вода в реке Шаган в районе села Асан Байтерекского района, расположенного рядом с городом Уральск, изменила цвет и приобрела зеленоватый оттенок, передает корреспондент Kazinform.

Местные жители высказали свои мнения по данной ситуации. Часть из них связывает происходящее с природными факторами, другие предполагают возможный сброс сточных вод.

В связи с этим корреспондент Kazinform направил официальный запрос в департамент экологии по Западно-Казахстанской области.

Сотрудники отдела лабораторно-аналитического контроля департамента выехали на участок берега реки Шаган в районе села Асан, вблизи ИП «Ранчо». На видеозаписи, распространявшейся в сети, было зафиксировано образование пены на поверхности воды.

По информации департамента, в ходе проверки были отобраны пробы воды для проведения лабораторных исследований.

— В результате проверки установлено, что вода имеет зеленоватый цвет, посторонний запах отсутствует. На поверхности воды не выявлено никаких примесей, пены, нефтепродуктов и других признаков загрязнения. Зеленый цвет воды может быть связан с природными изменениями, то есть с тем, что при медленном течении и жаркой погоде происходит активное развитие водной растительности. Такие явления характерны для летнего периода. Согласно результатам лабораторных исследований, превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено, — говорится в официальном ответе.

Напомним, ранее мы сообщали, что стали известны подробности о медицинских отходах, обнаруженных в Западно-Казахстанской области.