    15:00, 14 Январь 2026 | GMT +5

    Экологи проверили сообщения о выбросах «Казфосфата» в Таразе

    Специалисты провели оперативные замеры атмосферного воздуха и не выявили превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ, а появившиеся в соцсетях жалобы связали с неблагоприятными метеоусловиями, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Алексей Поляков/Kazinform

    13 января в социальных сетях распространилась информация о возможном загрязнении воздуха в районе микрорайона Ұлы дала и улицы Ниеткалиева в Таразе, которое пользователи связывали с деятельностью завода «Минеральные удобрения» ТОО «Казфосфат».

    Одно из обращений местных жителей активно распространялось в местных пабликах и даже стало предметом обсуждения пользователей по всей стране.

    — Мы живем в центре, но такой смог можно увидеть даже из нашего окна. У меня подруга работает вблизи этого завода на фирме. По ее словам, стабильно с 10:00 до 15:00 у них туман за окном круглый год, — написали в соцсетях.

    В связи с этим специалисты департамента экологии в оперативном порядке выехали на место и провели замеры атмосферного воздуха на содержание вредных веществ. По результатам исследований факты превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ зафиксированы не были.

    Фото: Алексей Поляков/Kazinform

    Дополнительно в департаменте сослались на данные РГП «Казгидромет». По информации синоптиков, в этот день в Таразе наблюдались неблагоприятные метеорологические условия, а именно — густой туман. Такие погодные явления могут способствовать накоплению запахов в приземном слое атмосферы, что и могло создать у жителей ощущение загрязнения воздуха.

    Экологи также отметили, что в настоящее время департамент совместно с предприятием реализует план мероприятий по соблюдению экологических требований. В частности, в период неблагоприятных метеоусловий предусмотрено снижение производственной нагрузки на 40-50%, а также установка метеостанции на территории предприятия.

    В департаменте подчеркнули, что мониторинг экологической обстановки в регионе, особенно в промышленной зоне, ведется на постоянной основе, а не только по факту обращения жителей.

    Ранее мы рассказывали об экологической ситуации в Жамбылской области.

    Казфосфат оштрафовали за невыполнение инвестпрограмм.

    Алексей Поляков
