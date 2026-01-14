Экологи проверили сообщения о выбросах «Казфосфата» в Таразе

13 января в социальных сетях распространилась информация о возможном загрязнении воздуха в районе микрорайона Ұлы дала и улицы Ниеткалиева в Таразе, которое пользователи связывали с деятельностью завода «Минеральные удобрения» ТОО «Казфосфат».

Одно из обращений местных жителей активно распространялось в местных пабликах и даже стало предметом обсуждения пользователей по всей стране.

— Мы живем в центре, но такой смог можно увидеть даже из нашего окна. У меня подруга работает вблизи этого завода на фирме. По ее словам, стабильно с 10:00 до 15:00 у них туман за окном круглый год, — написали в соцсетях.

В связи с этим специалисты департамента экологии в оперативном порядке выехали на место и провели замеры атмосферного воздуха на содержание вредных веществ. По результатам исследований факты превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ зафиксированы не были.

Фото: Алексей Поляков/Kazinform

Дополнительно в департаменте сослались на данные РГП «Казгидромет». По информации синоптиков, в этот день в Таразе наблюдались неблагоприятные метеорологические условия, а именно — густой туман. Такие погодные явления могут способствовать накоплению запахов в приземном слое атмосферы, что и могло создать у жителей ощущение загрязнения воздуха.

Экологи также отметили, что в настоящее время департамент совместно с предприятием реализует план мероприятий по соблюдению экологических требований. В частности, в период неблагоприятных метеоусловий предусмотрено снижение производственной нагрузки на 40-50%, а также установка метеостанции на территории предприятия.

В департаменте подчеркнули, что мониторинг экологической обстановки в регионе, особенно в промышленной зоне, ведется на постоянной основе, а не только по факту обращения жителей.

