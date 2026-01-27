Экологи озвучили причину красной воды в арыках Макинска

В декабре 2025 года жители города Макинск заговорили о стоках воды нехарактерного красно-розового цвета по улице Космодемьянской. Уже на следующий день пробы воды взяли сотрудники департамента экологии Акмолинской области.

Вскоре экологи озвучили результаты исследования.

— Специалистами департамента совместно с представителями акимата города и района, СЭС и ОЧС Буландинского района проведен совместный мониторинг и были отобраны пробы воды из земляного рва (арыка), расположенного рядом с ТОО «Макинский завод теплоизоляции» и берущего свое начало непосредственно с территории предприятия. Отобранные пробы направлены в аккредитованные лаборатории для проведения анализа. По результатам проведенного анализа установлено превышение нормативных показателей по следующим веществам: аммонийный азот, сухой остаток, медь, общее железо, сульфаты, хлориды, хром, марганец, — сообщили в ведомстве.

Департаментом экологии в отношении ТОО «Макинский завод теплоизоляции» проведена внеплановая проверка, в ходе которой установлено, что на территории предприятия функционирует специализированная площадка для временного размещения производственных отходов, предусмотренная проектной документацией. Образующийся фильтрат по водоотводному лотку поступает в два накопительных колодца (резервуара).

— Из колодцев отобраны пробы воды для лабораторного исследования. Результаты лабораторных исследований показали совпадение состава и наименований загрязняющих веществ в пробах воды из указанных резервуаров и земляного рва (арыка). Иные источники загрязнения в зоне отбора проб не выявлены, — добавили экологи.

По результатам проверки в отношении предприятия составлен протокол об административном правонарушении по пункту 1 статьи 326 КоАП РК, который направлен для рассмотрения в Буландынский районный суд.

Также предприятию выдано предписание об устранении выявленного нарушения с требованием разработки плана технических мероприятий, направленных на предотвращение и недопущение загрязнения окружающей среды, включая рекомендацию по рекультивации земляного рва (арыка), а также рекомендацию по установке наблюдательных скважин вблизи площадки для временного размещения производственных отходов для усиления производственного экологического контроля.

