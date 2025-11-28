Экологи Казахстана и России проверили упавшие ступени «Союза МС-28» в Улытау

— Первая ступень ракеты упала в назначенные районы, вдали от населенных пунктов в области Улытау. Риски для населения отсутствуют.

На местах работают представители ГК «Роскосмос» и экологи Казахстана и России. Проводятся измерения и отбор проб. По предварительным данным, вреда экологии не зафиксировано, — сообщили в ведомстве.