Экологи Казахстана и России проверили упавшие ступени «Союза МС-28» в Улытау
27 ноября с космодрома «Байконур» в 14:27 по времени Астаны успешно стартовал пуск ракеты-носителя «Союз МС-28» с пилотируемым кораблем, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство ИИ и цифрового развития РК.
— Первая ступень ракеты упала в назначенные районы, вдали от населенных пунктов в области Улытау. Риски для населения отсутствуют.
На местах работают представители ГК «Роскосмос» и экологи Казахстана и России. Проводятся измерения и отбор проб. По предварительным данным, вреда экологии не зафиксировано, — сообщили в ведомстве.
«Союз МС-28» использует экологически безопасное топливо — керосин и жидкий кислород. Упавшие обломки радиационной, химической и биологической угроз не представляют.
Напомним, что сегодня на Международную космическую станцию отправился экипаж 74-й долгосрочной экспедиции.