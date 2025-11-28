РУ
    23:42, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Экологи Казахстана и России проверили упавшие ступени «Союза МС-28» в Улытау

    27 ноября с космодрома «Байконур» в 14:27 по времени Астаны успешно стартовал пуск ракеты-носителя «Союз МС-28» с пилотируемым кораблем, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство ИИ и цифрового развития РК.

    Экологи Казахстана и России изучили упавшие ступени «Союза МС-28» в Улытау
    Кадр из видео

    — Первая ступень ракеты упала в назначенные районы, вдали от населенных пунктов в области Улытау. Риски для населения отсутствуют.

    На местах работают представители ГК «Роскосмос» и экологи Казахстана и России. Проводятся измерения и отбор проб. По предварительным данным, вреда экологии не зафиксировано, — сообщили в ведомстве.

    «Союз МС-28» использует экологически безопасное топливо — керосин и жидкий кислород. Упавшие обломки радиационной, химической и биологической угроз не представляют.

    Напомним, что сегодня на Международную космическую станцию отправился экипаж 74-й долгосрочной экспедиции.

    Теги:
    Байконур Регионы Улытауская область Экология Освоение космоса Космос
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
