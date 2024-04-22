Наука в сельском хозяйстве: в Казахстане внедряют новые технологии очистки почв от пестицидов

Казахстанские фермеры каждый год сталкиваются с проблемами вредителей и болезней, что негативно сказывается на урожае и его качестве. Неправильное использование пестицидов, вызванное недостаточными знаниями и навыками борьбы с паразитами, может негативно повлиять на здоровье людей и окружающую среду. Чтобы минимизировать использование этих химических препаратов, ученые под кураторством ФАО начали применять экономически доступную, экологически чистую и простую технологию био- и фиторемедицаии. Специалисты утверждают, что данный опыт будет способствовать снижению уровня стойких органических загрязнителей (СОЗ) и тяжелых металлов. Корреспонденты агентства Kazinform вместе с учеными побывали в одном из яблоневых садов в Алматинской области, где были продемонстрированы результаты методологии по борьбе с вредителями с использованием рекомендованной ФАО экологически безопасной интегрированной защиты растений (ИЗР).

В Казахстане до сих пор актуальна проблема устаревших пестицидов, оставшихся с советских времен. С целью установить точное количество этих химических препаратов в рамках проекта ФАО «Управление жизненным циклом пестицидов и ликвидация СОЗ-пестицидов в странах Центральной Азии и Турции» в прошлом году специалисты Минэкологии провели инвентаризацию по всей республике и дали оперативную экологическую оценку загрязненным территориям.

- Мы завершили национальную инвентаризации устаревших пестицидов и быструю экологическую оценку. Завершены испытания по ремедиации загрязненного участка, которые выявили наиболее подходящие микроорганизмы и фиторемедианты, и эти результаты будут использованы для полевых испытаний в 2024 году. Эта работа имеет большое значение для Казахстана, поскольку количество загрязненных участков в нашей стране огромно, и поиск экологически чистых и эффективных способов снижения рисков от загрязненных участков имеет решающее значение для здоровья населения, - сказал в ходе конференции в Алматы вице-министр Министерства экологии и природных ресурсов РК Мансур Ошурбаев.

Фото: Kazinform / Александр Павский

Старший технический советник ФАО по управлению пестицидами Стефан Робинсон сообщил, что проблема загрязнения сельскохозяйственной почвы актуальна для многих аграрных стран, в том числе Центрально-Азиатского региона. ФАО оказывает помощь по всему миру, а также Казахстану, оказывая техническую и экспертную поддержку по устойчивым и экологически безопасным технологиям в сельском хозяйстве.

- Одна из проблем, существующих в странах Центральной Азии, связана с историческими отходами, которые остались после развала Советского союза. Как известно, для эффективного развития сельского хозяйства и выхода на экспорт необходимы внедрение современных подходов в управлении отходами и чистая почва. Конечно, очистка миллионов гектаров - не такой простой процесс. К тому же сжигать такие пестициды достаточно дорогой метод. Поэтому сегодня мы обсуждаем альтернативные доступные методы, которые есть в мире и могли бы использоваться казахстанскими фермерами в последующие 10-15 лет, - сказал Стефан Робинсон.

В Казахстане и Кыргызстане под кураторством ФАО апробируют экономически доступную, экологически чистую и простую в применении технологию био- и фиторемедиции, которая будет способствовать снижению уровня стойких органических загрязнителей (СОЗ) и тяжелых металлов.

Фото: Kazinform / Александр Павский

- Биоремедиация – это использование микроорганизмов, обитающих в почве, для которых пестициды являются не ядом, а кормом. Питаясь пестицидами, микроорганизмы трансформируют пестициды в более безопасный материал, за шесть месяцев они могут «обезвредить» до 99% пестицидов. Второй метод – фиторемедиация, в нем используются растения. Конечно, эти биотехнологии требуют больше времени, чем агрессивные химические методы, но они доступны и используются во всем мире. Уже есть хорошие предварительные результаты, - пояснил Стефан Робинсон.

Руководитель управления промышленных отходов Минэкологии Асель Касенова рассказала, что в связи активным развитием аграрного сектора растет импорт пестицидов. Это требует дальнейшего совершенствования работы по прослеживаемости на всех этапах - от производителя и до захоронения.

- В основном завозятся хлорорганические соединения. Когда истекает срок годности этих веществ, если они не используются и хранятся в ненадлежащем виде, в поврежденной упаковке, то могут наносить вред окружающей среде и в последующем здоровью человека. В этой связи проекты и рекомендации ФАО для нас актуальны, - отметила Асель Касенова.

Также она подчеркнула важность выработки дальнейшей стратегии по управлению отходами.

Фото: Kazinform / Александр Павский

- В результате национальной инвентаризации обнаружено более 6 тысяч тонн отходов устаревших пестицидов. В ближайшее время будет подготовлен аналитический отчет, сколько и в каких регионах есть данные отходы. Для нас как экологов важно не только обнаружить, но и выработать дальнейшие действия и стратегии по управлению данными отходами. Затем планируются мероприятия по ремедиации почв, утилизации отходов, - рассказала Асель Касенова, добавив, что на все эти мероприятия возможно выделение средств как за счет республиканского, так и за счет местных бюджетов.

Почва во многих сельскохозяйственных районах загрязнена СОЗ и пестицидами на основе тяжелых металлов, превышающими уровень, что создает риски для здоровья человека и приводит к образованию пищевых остатков. Все это требует срочных мер по устранению. Очистка и восстановление почвы необходимы для обеспечения зеленого производства и функционирования экосистем, отметила в свою очередь представитель ФАО Таня Сантиванес.

Председатель правления Казахского научно-исследовательского института защиты и карантина растений имени Жиембаева Бакытжан Дуйсембеков заявил, что в последние годы фиксируется бактериальный ожог плодовых, который во всем мире считается одним из наиболее опасных заболеваний плодовых культур, вызывающим большие потери урожая и гибель деревьев. Бактериальный ожог поражает все плодовые культуры, но особенно сильно яблоню и грушу.

Фото: Kazinform / Александр Павский

- Бактериальный ожог находится в основном в латентной форме, то есть фермеры никак не могут распознавать эту болезнь. Она начинает быстро развиваться при благоприятных погодных условиях. Здесь поэтому нужна точная диагностика. А для этого необходимо использовать новые методы идентификации. В данном случае наш институт имеет современные приборы и оборудование, а также аккредитованную лабораторию, где используют молекулярно-генетические методы. Кроме этого у нас есть передвижная автолаборатория, то есть наука едет к фермеру. Как это работает? Если возникает какая-то проблема, то фермер вызывает нас, и наши специалисты отправятся на место на специальном авто с лабораторией и в течение полутора часа в полевых условиях диагностируют пробы. После выявления бактерий специалисты дают рекомендации о том, как нужно бороться и защищаться, - рассказывает он.

По его словам, пестициды широко используются в сельском хозяйстве. Однако не все фермеры знают о необходимых мерах предосторожности. Поэтому бывают случаи отравления пестицидами.

Фото: Kazinform / Александр Павский

- Сегодня мировые ученые изучают негативное воздействие пестицидов. Если его использовать нерационально и не соблюдать технологию, то это не только наносит вред окружающей среде, но и здоровью человека через продукты питания. Около 15 000 человек в мире совершают самоубийство из-за побочных эффектов этих препаратов. К сожалению, такие факты встречаются и в нашей стране, - говорит Бакытжан Дуйсембеков.

Кроме того, он отметил, что пестициды, попадая в организм человека, вызывают у людей рак, заболевания легких и сердца. Всего, по словам ученого, список пестицидов, разрешенных к применению на территории Республики Казахстан, включает более 200 наименований активных веществ, из них около 75 являются особо опасными.

- Здесь нужно регулировать эти вещества. Задача ученых сейчас поэтапно исключать те препараты и вместо них предложить новые современные вещества, которые являются безвредными для человека и фауны. На сегодня уже есть предложение. Для альтернативы мы применяем биологические препараты, также наш институт занимается массовым разведением полезных насекомых, которые вполне могут заменить пестициды, - добавил он.

Фото: Kazinform / Александр Павский

В Казахском научно-исследовательском институте защиты и карантина растений имени Жиембаева отметили, что в сельском хозяйстве для защиты растений используются различные методы контроля вредных организмов, включая агротехнический, биологический, химический методы, возделывание устойчивых сортов и другие. Интегрированный подход к защите от вредителей объединяет различные методы, при этом предпочтение отдается механическим методам (например, различные приспособления для вылова вредителей), а применение пестицидов минимизируется.

Чтобы протестировать интегрированный подход к защите от вредителей на практике, ученые выбрали яблоки, томат и капусту. Пилотным участком оказался яблоневый сад в крестьянском хозяйстве в селе Байдибек Би Алматинской области. Здесь проведены испытания по сравнению традиционного подхода, органического земледелия и интегрированной систем защиты от вредителей.

Фото: Kazinform / Александр Павский

- Я уже 30 лет занимаюсь выращиванием яблок. 20 лет назад обратился к науке, точнее к специалистам научно-исследовательского института защиты и карантина растений имени Жиембаева. С тех пор мы совместно с учеными проводим разные исследования. С 2023 года у нас начался проект с ФАО. Мы хотим минимизировать использование пестицидов, поэтому в рамках проекта ООН с прошлого года мы начали использовать биопрепараты, не применяя химические вещества. На сегодня мы получили очень хорошие результаты. Пользовались только бактериями, улучшили микрофлору почвы, а также микроклимат сада, начали использовать живые бактерии в саду, а они работают против вредителей, насекомых. В итоге у нас урожайность была хорошая, за гектар собрали 20-25 тонн, также улучшились вкусовые качества яблок, размер плода. Самое главное - мы подняли иммунную систему яблока, - сказал глава крестьянского хозяйства.

Кандидат биологических наук, заведующая отделом карантина растений в Казахском научно-исследовательском институте защиты и карантина растений имени Жиембаев Жанна Исина одна из тех, благодаря кому укрепилась иммунная система яблоневого сада.

Фото: Kazinform / Александр Павский

- Прессинг высокотоксичных опасных пестицидов в последнее время, с которыми увлекаются многие фермеры, снижает иммунитет. Сад – это монокультура, здесь идет большое накопление вредителей, болезней, сорняков, поэтому самая большая проблема здесь – это снижение иммунитета дерева. Для поддержания иммунитета мы даем современные биологические иммуномодуляторы роста и биопестициды, - рассказывает она.

По ее словам, самая важная работа в саду начинается в весенний период. Сначала фермеры занимаются обрезкой деревьев, уборкой, а затем побелкой стволов для уничтожения накопившихся вредителей.

Фото: Kazinform / Александр Павский

Обработка сада от вредителей и болезней проводится также с помощью агродрона. С помощью небольшого квадрокоптера фермеры могут определить состояние посевов, сделать подробный анализ грунта, опрыскивать сад от вредителей и болезней, внести удоброение, полив.

- Такой дрон может обработать до 150 гектаров за смену из 12 часов. В основном работаем ночью, если температура воздуха ниже 25 градусов, то тогда можно работать и днем. Работает он в диапазоне высот от трех до десяти метров в зависимости от культуры. Дрон работает в паре с другим квадрокоптером, который делает аэрофотосъемку и выявляет заболевшие растения, отсутствие полива и так далее. Дрон может точечно прилететь в эту область и обработать, - объяснил оператор дрона Игорь Смирнов.

Фото: Kazinform / Александр Павский

Стоит отметить, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в январе 2024 года во время встречи в Риме с гендиректором ФАО Цюй Дунъюем предложил создать в Казахстане субрегиональное отделение ФАО для Центральной Азии. Глава государства отметил важность обеспечения глобальной продовольственной безопасности и продвижения устойчивого развития агропромышленного комплекса, подчеркнув, что республика стремится внести свой вклад в решение этой проблемы, поскольку находится в десятке крупных производителей зерна и муки.

В 2021 году Казахстан присоединился к инициативе продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по повышению качества управления жизненным циклом пестицидов и ликвидации стойких органических загрязнителей, реализуемой в странах Центральной Азии и Турции. Проект будет содействовать сокращению использования традиционных химических пестицидов, в том числе путем стимулирования фермеров к применению альтернативных менее опасных пестицидов.