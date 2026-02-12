Экибастузская ГРЭС-3 будет вырабатывать около 20 млрд киловатт-часов в год

Ключевым этапом укрепления энергобезопасности станет расширение Экибастузской ГРЭС-2, что позволит увеличить ее установленную мощность с 1 ГВт до 2,1 ГВт, а также строительство новой Экибастузской ГРЭС-3 мощностью 2,64 ГВт с применением современных технологий «чистого угля» и модернизация ГРЭС Аксу.

Как отметили в ведомстве, столь масштабное развитие генерации требует опережающего расширения сырьевой базы, где центральное место занимает ТОО «Богатырь Көмір», обеспечивающее 38% всей добычи угля в Казахстане. При балансовых запасах в 2,4 млрд тонн предприятие планирует последовательный рост производственных показателей: с 42,7 млн тонн в 2024 году до 45,2 млн тонн к 2026 году, с выходом на долгосрочный ориентир в 56,5 млн тонн ежегодно к 2032 году.

Для достижения этих целей в период 2026–2032 годов предусмотрена масштабная инвестиционная программа объемом 360 млрд тенге, направленная на капитальное строительство, включая внедрение высокоэффективной циклично-поточной технологии на разрезе «Северный» и обустройство новых отвалов.

Кроме того, значительная часть средств будет направлена на системное обновление парка горнотранспортного оборудования, а также реконструкцию и капитальный ремонт действующих мощностей, что гарантирует стабильность поставок для обеспечения растущих потребностей энергетического сектора страны.

Ранее Минэнерго РК представило проект Нацплана по развитию угольной генерации.