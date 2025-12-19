Эхо Трампа: сможет ли Европа избежать торговой войны с Китаем

Торговые ограничения и кризис глобальной торговли

С учетом того, что в торговле Китая с самой большой экономикой мира США также все далеко не благополучно, можно говорить об остром кризисе мировой торговли в целом. Когда три главных экономических центра начинают борьбу интересов через взаимные ограничения, то это может привести к ухудшению перспектив всей мировой экономики.

Хотя сами участники процесса, скорее всего, рассчитывают на получение тактических преимуществ и меньше всего хотят рисковать глобальными перспективами в торговле друг с другом. Они фактически реагируют на возникающие вызовы с целью защитить свои интересы. Так и введение пошлин на европейскую свинину было ответной реакцией Пекина на европейские ограничения на китайские электромобили. В свою очередь европейцы таким образом отреагировали на рекордный дефицит в торговле с Китаем, который только увеличился на фоне ограничений китайского экспорта в США. В связи с этим товары перенаправляются в Европу, что, собственно, ведет к росту дефицита.

Эскалация или компромисс?

Но этот процесс, если однажды начался, бывает трудно остановить. Теперь в ЕС будут отвечать на китайские ограничения. Похоже, что договориться пока не получается. Хотя 17 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон уже назвал неконструктивным шагом введение пошлин против Китая в ответ на введение им пошлин на европейскую свинину. Он призвал ЕС устранить торговый дисбаланс с Китаем за счет внутренних реформ и сотрудничества с Пекином.

Фото: Shutterstock

При этом 7 декабря сразу после своего возвращения из Китая он говорил, что ЕС может ввести жесткие меры против КНР, включая пошлины, если Пекин не ответит на торговые претензии Европы.

В то же время 4 декабря во время своего визита в Китай он, напротив, призывал преодолеть разногласия. Очевидно, что частный случай с президентом Франции и его разным отношением к торговле с Китаем, проявленным за сравнительно короткий период времени, отражает не только всю сложность переговорного процесса, который, несомненно, происходит в кулуарах между Пекином и странами ЕС.

Кроме этого, он отражает понимание общей заинтересованности в сохранении глобальной торговли, при всей критике в адрес глобализации. Если дело дойдет до масштабной войны протекционизмов, то проиграют все участники. В Европе многие страны не хотят такого развития событий, например, это справедливо для Германии, у которой большие интересы в китайской торговле.

Рекордный дефицит Европы с Китаем

В целом по итогам 2025 года дефицит в торговле стран ЕС с Китаем может составить 400 млрд евро. При этом в 2024 году он составлял 300 млрд евро. Это большой рост всего за один год. В 2024 году в ЕС импортировали товаров из Китая на 519 млрд евро, а экспортировали только на 213 млрд. Если посмотреть на ситуацию с 2019 года, то импорт из Китая в ЕС вырос на 60%.

В данном случае важно обратить внимание на разницу в условиях, в которых возникла проблема дефицита в торговле ЕС с Китаем. До пандемии увеличение китайского импорта в Европу происходило в ситуации общего экономического роста в мире и особенно в Китае. Это открывало большие возможности для компаний по всему миру, включая ЕС.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Как торговая политика США меняет баланс

В то время, как в этом году рост дефицита стал следствием принципиально новой ситуации, связанной с теми торговыми войнами, которые начал президент США Дональд Трамп с момента своего второго прихода к власти в январе 2025 года. Одним из направлений этой новой политики как раз и был Китай и масштабный дефицит в торговом балансе с ним.

Если по итогам 2024 года дефицит США в торговле с Китаем составил 295 млрд долларов, то по результатам первого полугодия 2025 года он упал до 165 млрд в годовом выражении. К сентябрю 2025 года месячный дефицит снизился до 11,4 млрд долларов, что при сохранении этого значения в годовом выражении составляет около 130 млрд.

Естественно, это очень существенное падение. Оно связано с повышением Трампом пошлин на китайскую продукцию. С 12 мая они в среднем составили 30%, в то время как импорт из США в Китай облагается 10%. Конечно, Трамп периодически делает жесткие заявления по этому поводу, в которых фигурируют невероятные цифры в 145%, что равносильно полной остановке торговли. Но в то же время он ведет переговоры с китайским руководством и договаривается по отдельным позициям, например, по редкоземельным материалам, откладывая введение самых жестких мер.

Пекин в поиске новых рынков

Для Китая, несомненно, такое сокращение экспорта - весьма болезненный процесс. Хотя в Пекине делают заявления о том, что ситуация стабильная, тем не менее, понятно, что для экспортно-ориентированной страны, сокращение поставок на американский рынок весьма чувствительный момент.

В этой ситуации Китай как раз и стремится усилить свое присутствие на других рынках, в том числе в Европе, с целью компенсировать потери от американского рынка, но сохранить экспортноориентированную модель экономики. Собственно, с этим связан рост дефицита торговли стран ЕС с Китаем.

При этом в последние 30 лет весьма значительный профицит в торговле с США и ЕС был важным фактором экономического роста в Китае. Доступ на эти рынки имел настолько большое значение для китайской экономики, что страна для этого заметно увеличивала выплаты американским компаниям за их интеллектуальную собственность. Потому что это было условие доступа на рынок США. В частности, в 2019 году китайские компании заплатили 7,9 млрд долларов за использование американской интеллектуальной собственности, что на 50% превышало показатели 2016 года.

Фото: Pixabay

Вообще в рамках глобализации рынок услуг в определенной степени выполнял функцию частичной компенсации большого дефицита США в торговле с Китаем. Здесь у американцев существенный профицит. В 2024 году они предоставили Китаю услуг на 60 млрд долларов, а импортировали на 25 млрд.

Как Европа сохраняет преимущество

В торговых отношениях ЕС с Китаем трудно выделить именно сегмент рынка услуг, потому что он распределяется по множеству позиций и по разным странам. При этом Eurostat в основном дает статистику по товарообороту. Но, как и у США, у европейцев в торговле услугами существенный профицит. Это связано с тем, что для доступа на рынки США и ЕС высокотехнологичной продукции необходимо платить за интеллектуальную собственность, в случае если вы ее используете.

Но также это связано с глобализацией. Потому что основные институты, которые ее регулируют, относятся к западным странам. Отсюда их преимущество над тем же Китаем в предоставлении финансовых, страховых, юридических услуг. Кроме того, сюда входит логистика. Немаловажно также, что до пандемии из Китая был большой поток туристов в Европу.

Между прочим, сегодня этот поток китайских туристов существенно уменьшился, вернее не восстановился после пандемии до прежних уровней. В то время как поток товаров из Китая заметно вырос.

Почему ЕС не готов к жесткому разрыву

В целом, по сути, идет борьба за рынки сбыта и Китай успешно компенсировал потери от экспорта в США ростом экспорта в Европу. Европейцев это, естественно, не устраивает. Но они не готовы начать большую торговую войну с Китаем, потому что это скажется на внутренних ценах, а также на доступе на китайский рынок, который все равно достаточно внушительный. Причем, потребление китайской продукции происходит во всех европейских странах, а экспорт в Китай и проекты на его рынке касаются только некоторых из них. Поэтому очень сложно принять какое-то общее решение по этому вопросу.

Для Казахстана, безусловно, невыгодно обострение торговых отношений между Китаем и ЕС. Потому что мы делаем ставку на развитие внутриконтинентальной торговли, одним из главных направлений которой как раз и является торговля между Европой и Китаем. Поэтому любые сложности здесь не отвечают нашим интересам.