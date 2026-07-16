eGov, eOtinish и другие госсервисы доступны для казахстанцев при нулевом балансе

Казахстанцы уже могут пользоваться приложениями eGov, eOtinish и другими государственными цифровыми сервисами даже при нулевом балансе мобильной связи. Как пояснили корреспонденту агентства Kazinform в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития, этот механизм действует с 2025 года.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон от 19 июня 2026 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных».



Документ закрепил на законодательном уровне механизм нетарифицируемого доступа к мобильным приложениям и государственным цифровым сервисам, имеющим социальное и государственное значение. При этом в министерстве подчеркнули, что закон не вводит новую меру, а механизм уже реализован на практике.

— Во исполнение поручения Цифрового штаба бесплатный доступ к социально значимым государственным сервисам был обеспечен еще в 2025 году. Принятый Закон не вводит новую меру, а закрепляет уже действующий механизм на законодательном уровне, обеспечивая его правовую основу и обязательность применения. Граждане РК уже могут пользоваться государственными цифровыми сервисами даже при нулевом балансе мобильной связи, — сообщили в Минцифры.

В ведомстве уточнили, что в перечень социально значимых сервисов входят eGov, eGov Business, eOtinish, Aitu и другие сервисы, перечень которых определяется уполномоченным органом и может актуализироваться по мере развития цифровых государственных услуг.

Нетарифицируемый доступ предоставляется абонентам всех операторов сотовой связи Казахстана и распространяется только на услуги мобильной связи. При использовании фиксированного (домашнего) интернета эта норма не действует.

Мы также писали, что число пользователей мобильного интернета в Казахстане достигло 18,5 млн.