Казахстанцы смогут круглосуточно пользоваться ключевыми приложениями без оплаты трафика

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон от 19 июня 2026 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных», передает агентство Kazinform.

— Поправками запрещается заключать договор об оказании услуг сотовой связи с абонентом без биометрической аутентификации, — говорится в документе.

Указывается, что оператор связи обязан информировать абонента о приостановлении работы сети, связанной с плановыми работами и авариями на сети оператора связи, доступным способом.

Кроме того, оператор связи обязан уведомить абонента о планируемом повышении тарифа не менее чем за 60 календарных дней посредством SМS и на своем интернет-ресурсе.

Согласно новым нормам, казахстанцам разрешается в течение года проходить верификацию не более двух мобильных устройств, ввезенных в страну для личного пользования.

Процедуры верификации, регистрации и перерегистрации абонентских устройств будут проводиться в соответствии с установленными правилами.

При этом регистрация мобильных устройств для абонентов останется бесплатной.

— В случае передачи номера или устройства сотовой связи третьему лицу для постоянного использования абонент обязан переоформить их на передаваемое лицо, — отмечается в документе.

Операторы связи будут обязаны отображать на экране абонентского устройства информацию о номере или данных абонента, совершающего входящий звонок.

Кроме того, сотовые операторы обеспечат пользователям круглосуточный бесплатный доступ к мобильным приложениям социального и государственного значения, без взимания платы за трафик.

Также при продаже мобильных телефонов продавцы должны будут указывать в документах, подтверждающих покупку, идентификационные коды реализуемых устройств связи.

— Продавец обязан до реализации абонентского устройства сотовой связи осуществить проверку соответствующих идентификационных кодов реализуемого абонентского устройства сотовой связи на предмет наличия ограничений либо блокировки посредством базы данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи, — говорится в документе.

Кроме того, владельцы электронных торговых площадок включают в договоры, заключаемые между продавцом и электронной торговой площадкой, обязанность продавцов перед продажей абонентского устройства сотовой связи проверять абонентское устройство сотовой связи на предмет наличия ограничений либо блокировки в базе данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи.

Также продавцы мобильных устройств обязаны предоставлять покупателям идентификационный код телефона, чтобы можно было проверить, прошел ли он верификацию.

Кроме того, операторы связи и владельцы сетей в Казахстане будут передавать в государственную радиочастотную службу данные об используемых абонентских устройствах. Это необходимо для выявления телефонов с одинаковыми идентификационными кодами и предотвращения их одновременной работы в сети.

— Ввоз усилителей сигнала сотовой связи осуществляется только операторами связи, имеющими лицензию на предоставление услуг в области связи, — отмечается в документе.

Операторы спутниковой связи будут обязаны обеспечить наличие пульта управления абонентскими устройствами, а также создать точку подключения к телекоммуникационным сетям Казахстана. Порядок выполнения этих требований будет определяться уполномоченным органом по согласованию с КНБ РК.

Также для операторов связи и владельцев телекоммуникационных сетей вводится запрет на пропуск несанкционированного трафика (фрода) и любое незаконное использование сетей, включая местную, междугороднюю, международную и сотовую связь.

Кроме того, операторам связи запрещается пропуск генерированных автоматических вызовов, совершаемых для передачи:

кодов идентификации и аутентификации абонента, в том числе вызовов, прерывающихся до или после первого гудка;

предварительно записанных голосовых сообщений, за исключением случаев, когда условия взаимодействия с операторами связи по пропуску данных сообщений предусмотрены договором.

— Операторы связи обязаны обмениваться между собой информацией о номерах и признаках трафика, используемых для мошеннических действий в сетях связи, в целях предотвращения противоправных действий, — говорится в документе.

Сети интернета вещей являются составной частью единой сети телекоммуникаций РК.

Передача голосового междугороднего и международного трафика должна осуществляться между абонентами соответствующих взаимодействующих сетей.

Закон вступает в силу с 20 августа, за исключением отдельных положений, которые начнут действовать с 1 июля 2027 года.