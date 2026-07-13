Число пользователей мобильного интернета в Казахстане достигло 18,5 млн

Индекс физического объема услуг связи за январь–июнь 2026 года составил 104,3%, что выше показателя аналогичного периода прошлого года (103,1%), передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики.

По данным Бюро национальной статистики, общий объем оказанных услуг в денежном выражении достиг 777,7 млрд тенге, увеличившись по сравнению с 718,3 млрд тенге годом ранее.

Наибольшую долю в структуре рынка занимают услуги мобильной связи (37,2%), услуги интернета (37,0%) и прочие телекоммуникационные услуги (15,9%).

По состоянию на июнь 2026 года в Казахстане насчитывалось 27,3 млн абонентов сотовой связи, из которых 18,5 млн пользовались мобильным интернетом. Количество абонентов фиксированного интернета составило 3,47 млн, а число фиксированных телефонных линий — 2,04 млн.

Наибольший объем услуг связи традиционно пришелся на Алматы — 402,4 млрд тенге и Астану — 229,5 млрд тенге. Среди областей лидерами стали Карагандинская область с объемом 13,9 млрд тенге и Акмолинская область — 12,5 млрд тенге.

Вместе с тем в сфере почтовой и курьерской деятельности отмечено снижение. Индекс физического объема услуг составил 93,5%, тогда как за аналогичный период 2025 года наблюдался рост на уровне 104,4%.

Общий объем услуг почтовой и курьерской деятельности за первое полугодие достиг 42,8 млрд тенге, что в сопоставимых ценах на 6,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, с 28 июня в Казахстане изменились правила для абонентов мобильной связи, теперь операторам запрещены «маяки», а платные услуги подключаются только с согласия пользователя.