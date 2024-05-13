Египет присоединится к иску ЮАР о геноциде против Израиля

Египет заявил, что официально присоединится к иску, поданному ЮАР в Международный суд ООН против Израиля по обвинению в нарушении обязательств по Конвенции о геноциде во время войны в секторе Газа. Каир заявляет, что этот шаг вызван усилением нападений Израиля на мирное население в секторе Газа, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Министерство иностранных дел Египта заявило в воскресенье, что Каир намерен присоединиться к этому иску из-за «эскалации израильской агрессии против палестинского гражданского населения».

- Присоединение к иску мотивировано растущей серьезностью и масштабами зверств Израиля против палестинского гражданского населения в секторе Газа, а также продолжающимся совершением систематических действий против палестинского народа, в том числе прямыми нападениями на мирных жителей, разрушением инфраструктуры в секторе Газа и подталкиванием палестинцев к бегству и вытеснению их за пределы своих территорий, - поясняется в заявлении, опубликованном официальным представителем ведомства Ахмедом Абу Зейдом.

В январе Южноафриканская Республика выдвинула иск против Израиля, обвинив его в геноциде палестинцев в секторе Газа.

В том же месяце Международный суд ООН в Гааге (Нидерланды) вынес временное постановление, которое установило, что существует вероятный риск геноцида в анклаве, и обязало Израиль принять ряд временных мер, включая предотвращение любых актов геноцида. Сейчас в суде продолжаются разбирательства по рассмотрению заявления ЮАР о том, что воздушное и наземное наступление израильской армии в секторе Газа направлено на «уничтожение населения» в палестинском анклаве.

Израиль отвергает эти обвинения как ложные и клеветнические, заявляя, что уважает международное право и имеет право защищать себя после нападения, организованного группировкой ХАМАС 7 октября, в результате которого было убито 1139 человек и захвачено 252 заложника.

Хотя решения Международного суда являются обязательными и не подлежат обжалованию, у суда нет возможности обеспечить их исполнение.

Египет призвал Израиль «выполнить свои обязательства как оккупирующей державы, а также исполнить временные меры, принятые Международным Судом ООН, которые требуют обеспечения доступа к гуманитарной и чрезвычайной помощи адекватным образом, отвечающим потребностям палестинцев в секторе Газа».

В заявлении министерства Каир также вновь призвал Совет Безопасности ООН и влиятельные международные структуры к содействию по достижению прекращения огня в секторе Газа, прекращению военных операций в городе Рафах и обеспечению необходимой защиты палестинского гражданского населения.

Ранее с официальной просьбой присоединиться к делу против Израиля заявляли Турция и Колумбия.

По последним данным министерства здравоохранения сектора Газа, число погибших в результате войны начавшейся в октябре войны превысило 35 тыс. человек, и большинство погибших — женщины и дети.

Глава ООН по правам человека Волкер Тюрк заявил, что не понимает, как полномасштабное вторжение в Рафах можно согласовать с международным гуманитарным правом.

A full-scale offensive on #Rafah must not take place.



I call on Israel and Palestinian armed groups urgently to agree to a ceasefire. And all hostages must be released at once - UN Human Rights Chief @volker_turk. — UN Human Rights (@UNHumanRights) May 12, 2024

Исход палестинцев из Рафаха - последнего убежища в секторе Газа, где находятся около 1 млн человек, ускорился в воскресенье, когда израильские военные продвинулись глубже в город.

Большинство людей, спасаясь от боевых действий, направляются в сильно пострадавший близлежащий город Хан-Юнис или, прибрежный палаточный лагерь аль-Маваси, где около 450 тыс. человек уже живут в тяжелых условиях.

ООН предупредила, что запланированное полномасштабное вторжение еще больше подорвет гуманитарные операции и приведет к росту смертности среди гражданского населения.

Агентство Associated Press в воскресенье привело слова высокопоставленного египетского чиновника, который на условиях анонимности сообщил, что Каир подал протест Израилю, Соединенным Штатам и европейским правительствам, предупредив их о том, что наступление Израиля на Рафах поставило под угрозу многолетний мирный договор между Египтом и Израилем, известный как Кэмп-Дэвидские соглашения.

В то же время на пресс-конференции в Каире со своим словенским коллегой Таней Вайон министр иностранных дел Египта Самех Шукри попытался успокоить опасения по поводу будущего мирного соглашения, сообщает Anadolu.