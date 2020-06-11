Единый оператор жилищного строительства создан в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев 9 июня текущего года подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сокращения количества операторов жилищных программ», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

Согласно нормам документа, действующие операторы жилищных программ АО «Казахстанская ипотечная компания», АО «Байтерек девелопмент», АО «Фонд гарантирования жилищного строительства», а также инструмент субсидирования застройщиков через АО «Даму» объединяются в Единого оператора жилищного строительства на базе АО «НУХ «Байтерек».

Эта мера позволит сэкономить бюджетные средства за счет снижения общих административных расходов более чем на 40%. Штатная численность также будет оптимизирована, в том числе управленческое звено почти в 3 раза.

На первом этапе Единый оператор будет осуществлять следующие функции:

1) финансирование строительства доступного жилья, в том числе через механизмы выкупа облигаций акиматов;

2) обеспечение сохранности долевых вкладов населения путем гарантирования завершения строительства;

3) субсидирование ставки вознаграждения по коммерческим кредитам частных застройщиков;

4) кредитование уполномоченных организаций при акиматах, а также юридических лиц, осуществляющих строительство жилья в рамках государственных программ;

5) финансирование и реализация инвестиционных проектов;

6) предоставление арендного жилья с правом выкупа для очередников акиматов;

7) предоставление ипотечных займов и иных услуг на основании лицензии уполномоченного органа.

Данные меры позволят холдингу «Байтерек» более эффективно реализовать государственную программу и начать трансформацию к модели сингапурского Совета жилищного строительства и развития (Housing and Development Board).

АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» создан в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 22 мая 2013 года. В холдинг входят: АО «Банк Развития Казахстана», АО «Инвестиционный фонд Казахстана», АО «Жилстройсбербанк Казахстана», АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания», АО «ЭСК «KazakhExport», АО «ФРП «Даму», АО «QazTech Ventures», АО «Фонд гарантирования жилищного строительства», АО «Казына Капитал Менеджмент», АО «Байтерек девелопмент», ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund».



