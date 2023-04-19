Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Единый Центр приема граждан запустят в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
19 Апреля 2023, 12:41
Единый Центр приема граждан запустят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане готовят к запуску единый Центр приема граждан, который позволит задать стандарт прямой коммуникации первых руководителей центральных госорганов с гражданами. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном совещании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня Администрацией совместно с Правительством готовится к запуску единый Центр приема граждан, который позволит задать стандарт прямой коммуникации первых руководителей центральных госорганов с гражданами. Акимы должны выстроить аналогичную работу на местах», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что качество всей вертикали коммуникаций с населением должно обеспечить Правительство.

«Методологию и контроль возлагаю на Администрацию Президента», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент добавил, что у каждого региона есть своя специфика и «болевые точки».

«К сожалению, зная о своих проблемах на местах, акимы не всегда готовы своевременно оценить риски, взять на себя ответственность и принять своевременное решение. Только с начала года в общественной приемной Администрации Президента было принято 811 человек, из них 730 – вне графика. Это представители практически всех регионов. Поток обращений на имя Президента за последние три года вырос в два раза», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана   Правительство РК   Другие государственные органы   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Снос ЖК «Дублин» и ЖК «Вашингтон» в Астане прокомментировал Алтай Кульгинов
Снос ЖК «Дублин» и ЖК «Вашингтон» в Астане прокомментировал Алтай Кульгинов
Это общая территория: в Актобе снесут незаконные внутриквартальные ограждения в центре города
Это общая территория: в Актобе снесут незаконные внутриквартальные ограждения в центре города
Вступивший в ЧВК «Вагнер» казахстанец не был годен к военной службе в РК - Минобороны
Вступивший в ЧВК «Вагнер» казахстанец не был годен к военной службе в РК - Минобороны
Почему в Казахстане не  будут проводить военный парад – ответ Минобороны
Почему в Казахстане не  будут проводить военный парад – ответ Минобороны
Будут ли казахстанские военные участвовать в параде в Москве
Будут ли казахстанские военные участвовать в параде в Москве
Более 70 вузов поддержали инициативу о бесплатном обучении отличившихся военнослужащих
Более 70 вузов поддержали инициативу о бесплатном обучении отличившихся военнослужащих
Привлекать к военным учениям МИО и центральные госорганы намерены в РК
Привлекать к военным учениям МИО и центральные госорганы намерены в РК
Как изменится подготовка военных в Казахстане
Как изменится подготовка военных в Казахстане
Сжиженный газ подорожал в нескольких регионах
Сжиженный газ подорожал в нескольких регионах