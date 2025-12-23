Единую службу финансового омбудсмана создадут в Казахстане

Потребитель финансовых услуг будет вправе обратиться в Единую службу финансового омбудсмана в случае несогласия с полученным ответом либо в случае его отсутствия в установленный срок.

Единая служба финансового омбудсмана станет ключевым институтом досудебного урегулирования споров на финансовом рынке и объединит действующие в настоящее время отдельные механизмы банковского, страхового и микрофинансового омбудсманов.

Финансовый омбудсман будет рассматривать споры между потребителями и финансовыми организациями и выносить решения, обязательные для исполнения финансовыми организациями. В случае неурегулирования спора за потребителем сохраняется право на обращение в суд.

Досудебный порядок урегулирования споров подлежит применению в следующих случаях:

при наличии имущественных требований потребителей к банкам, филиалам банков-нерезидентов Республики Казахстан, организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, микрофинансовым организациям, лицам, которым уступлены права требования по договорам банковского займа или микрокредита, страховым (перестраховочным) организациям, филиалам страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, а также к брокерским организациям на рынке ценных бумаг, возникающих из договоров предоставления финансовых продуктов;

при отказе банка, микрофинансовой организации или коллекторского агентства в изменении условий договора банковского займа или микрокредита либо при недостижении взаимоприемлемого решения по заявлению потребителя — физического лица;

при возникновении споров между страхователями (застрахованными, выгодоприобретателями) и страховыми организациями по договорам страхования, а также споров между страховыми организациями по вопросам обязательного и добровольного страхования.

Для целей досудебного урегулирования под потребителями финансовых услуг понимаются физические лица, а также юридические лица, относящиеся к субъектам малого предпринимательства. При этом в страховом секторе предусматривается рассмотрение также споров между страховыми организациями.

Совет Службы финансового омбудсмана будет наделен правом назначения необходимого количества финансовых омбудсманов по отдельным направлениям финансовых услуг по предварительному согласованию с Агентством.

Агентство, в свою очередь, установит требования к порядку осуществления профессиональной деятельности финансовых омбудсманов, системе корпоративного управления Службы, а также будет осуществлять надзор за соблюдением финансовыми организациями и Службой финансового омбудсмана установленных требований с применением мер надзорного реагирования.

Введение досудебного порядка урегулирования споров позволит снизить нагрузку на судебную систему и повысить эффективность надзорной деятельности, сосредоточив ресурсы Агентства на регулировании и развитии финансового рынка.

В целом, предлагаемый механизм соответствует передовой международной практике и основан на трехуровневой системе рассмотрения обращений потребителей: первичное обращение в финансовую организацию, вторичное — к финансовому омбудсману, и, при необходимости, последующее обращение — в Агентство.

