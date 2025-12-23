РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:33, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Единую службу финансового омбудсмана создадут в Казахстане

    В целях формирования единого и последовательного механизма досудебного урегулирования споров между потребителями и финансовыми организациями планируется создание Единой службы финансового омбудсмана, передает Kazinform со ссылкой на Агентство по регулированиюи развитию финансового рынка.

    документы, бизнес, доклад
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Потребитель финансовых услуг будет вправе обратиться в Единую службу финансового омбудсмана в случае несогласия с полученным ответом либо в случае его отсутствия в установленный срок.

    Единая служба финансового омбудсмана станет ключевым институтом досудебного урегулирования споров на финансовом рынке и объединит действующие в настоящее время отдельные механизмы банковского, страхового и микрофинансового омбудсманов.

    Финансовый омбудсман будет рассматривать споры между потребителями и финансовыми организациями и выносить решения, обязательные для исполнения финансовыми организациями. В случае неурегулирования спора за потребителем сохраняется право на обращение в суд.

    Досудебный порядок урегулирования споров подлежит применению в следующих случаях:

    • при наличии имущественных требований потребителей к банкам, филиалам банков-нерезидентов Республики Казахстан, организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, микрофинансовым организациям, лицам, которым уступлены права требования по договорам банковского займа или микрокредита, страховым (перестраховочным) организациям, филиалам страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, а также к брокерским организациям на рынке ценных бумаг, возникающих из договоров предоставления финансовых продуктов;
    • при отказе банка, микрофинансовой организации или коллекторского агентства в изменении условий договора банковского займа или микрокредита либо при недостижении взаимоприемлемого решения по заявлению потребителя — физического лица;
    • при возникновении споров между страхователями (застрахованными, выгодоприобретателями) и страховыми организациями по договорам страхования, а также споров между страховыми организациями по вопросам обязательного и добровольного страхования.

    Для целей досудебного урегулирования под потребителями финансовых услуг понимаются физические лица, а также юридические лица, относящиеся к субъектам малого предпринимательства. При этом в страховом секторе предусматривается рассмотрение также споров между страховыми организациями.

    Совет Службы финансового омбудсмана будет наделен правом назначения необходимого количества финансовых омбудсманов по отдельным направлениям финансовых услуг по предварительному согласованию с Агентством.

    Агентство, в свою очередь, установит требования к порядку осуществления профессиональной деятельности финансовых омбудсманов, системе корпоративного управления Службы, а также будет осуществлять надзор за соблюдением финансовыми организациями и Службой финансового омбудсмана установленных требований с применением мер надзорного реагирования.

    Введение досудебного порядка урегулирования споров позволит снизить нагрузку на судебную систему и повысить эффективность надзорной деятельности, сосредоточив ресурсы Агентства на регулировании и развитии финансового рынка.

    В целом, предлагаемый механизм соответствует передовой международной практике и основан на трехуровневой системе рассмотрения обращений потребителей: первичное обращение в финансовую организацию, вторичное — к финансовому омбудсману, и, при необходимости, последующее обращение — в Агентство.

    Ранее Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка вынесло на обсуждение проект постановления, в котором предлагают изменить подход к управлению пенсионными активами и пересмотреть требования к частным управляющим компаниям

    Теги:
    Финансы Банки АРРФР
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают