В Казахстане планируются изменения в управлении пенсионными активами
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка вынесло на обсуждение проект постановления, в котором предлагают изменить подход к управлению пенсионными активами и пересмотреть требования к частным управляющим компаниям, передает Kazinform.
Пакет поправок по вопросам пенсионного обеспечения вносят с учетом предстоящих изменений в оценке частных управляющих компаний.
Как известно, с 1 января 2026 года вместо средневзвешенных результатов их работу будут оценивать по композитным индексам — бенчмаркам, включающим показатели казахстанского фондового рынка и крупных мировых финансовых площадок.
В этой связи АРРФР предлагает пересмотреть:
- порядок и условия, по которым вкладчики смогут передавать свои пенсионные активы в определенный инвестиционный портфель;
- лимиты инвестирования в иностранную валюту в зависимости от критериев формирования инвестиционного портфеля;
- обязанность ЕНПФ информировать вкладчиков о том, какие инвестиционные портфели выбирают управляющие компании;
- порядок и сроки уведомления уполномоченного органа со стороны управляющих компаний о выборе инвестиционного портфеля.
Участвовать в публичном обсуждении проекта возможно до 8 декабря.
