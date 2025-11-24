В Казахстане планируются изменения в управлении пенсионными активами

Пакет поправок по вопросам пенсионного обеспечения вносят с учетом предстоящих изменений в оценке частных управляющих компаний.

Как известно, с 1 января 2026 года вместо средневзвешенных результатов их работу будут оценивать по композитным индексам — бенчмаркам, включающим показатели казахстанского фондового рынка и крупных мировых финансовых площадок.

В этой связи АРРФР предлагает пересмотреть:

порядок и условия, по которым вкладчики смогут передавать свои пенсионные активы в определенный инвестиционный портфель;

лимиты инвестирования в иностранную валюту в зависимости от критериев формирования инвестиционного портфеля;

обязанность ЕНПФ информировать вкладчиков о том, какие инвестиционные портфели выбирают управляющие компании;

порядок и сроки уведомления уполномоченного органа со стороны управляющих компаний о выборе инвестиционного портфеля.

Участвовать в публичном обсуждении проекта возможно до 8 декабря.

