РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:16, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В Казахстане планируются изменения в управлении пенсионными активами

    Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка вынесло на обсуждение проект постановления, в котором предлагают изменить подход к управлению пенсионными активами и пересмотреть требования к частным управляющим компаниям, передает Kazinform. 

    Деньги Ақша
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Пакет поправок по вопросам пенсионного обеспечения вносят с учетом предстоящих изменений в оценке частных управляющих компаний.

    Как известно, с 1 января 2026 года вместо средневзвешенных результатов их работу будут оценивать по композитным индексам — бенчмаркам, включающим показатели казахстанского фондового рынка и крупных мировых финансовых площадок.

    В этой связи АРРФР предлагает пересмотреть:

    • порядок и условия, по которым вкладчики смогут передавать свои пенсионные активы в определенный инвестиционный портфель;
    • лимиты инвестирования в иностранную валюту в зависимости от критериев формирования инвестиционного портфеля;
    • обязанность ЕНПФ информировать вкладчиков о том, какие инвестиционные портфели выбирают управляющие компании;
    • порядок и сроки уведомления уполномоченного органа со стороны управляющих компаний о выборе инвестиционного портфеля.

    Участвовать в публичном обсуждении проекта возможно до 8 декабря.

    Ранее корреспондент Kazinform писал о том, как осуществляется управление пенсионными активами ЕНПФ. 

    Теги:
    Финансы АРРФР Пенсия
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают