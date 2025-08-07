Единую систему уличного и архитектурного освещения создадут в Алматы

Документ охватывает все части города и ключевые транспортные маршруты, и направлен на создание единой системы наружного и архитектурного освещения, отвечающей современным требованиям безопасности, энергоэффективности и визуального восприятия.

Аким Алматы подчеркнул, что световая стратегия должна быть не формальной, а работающей.

- Сейчас мы привлекаем опытных специалистов из разных стран. Сам буду лично контролировать ход работ, в том числе выезжать на объекты в вечернее время - только так можно понять, как освещение реально работает для горожан, - подчеркнул Дархан Сатыбалды

Фото: акимат Алматы

Аким отметил, что световой мастер-план рассматривается как системное решение, которое объединит архитектуру, безопасность и современные технологии. При этом особое внимание должно быть уделено соответствию международным стандартам и сохранению уникального облика Алматы.

Проект светового мастер-плана разрабатывается при участии ТОО «Atlas Global KZ» с учетом международного опыта, включая практики городов Москвы, Лондона, Леона, Сеула, Измира, и с адаптацией к особенностям Алматы.

Документ предусматривает внедрение системы распределения освещения улиц и общественных пространств, развитие архитектурного и событийного освещения, снижение уровня светового загрязнения, интеграцию наружного освещения в систему «умного города», а также особое внимание к обеспечению безопасности в темное время суток, особенно для женщин, детей и маломобильных групп населения.

Фото: акимат Алматы

Согласно представленному плану, к концу 2025 года в Алматы будет обеспечено полное освещение всех городских улиц. Это позволит не только повысить уровень безопасности в темное время суток, но и создать условия для активной городской жизни вечером - развития туризма, работы кафе, магазинов и других сфер малого бизнеса.

По итогам совещания аким поручил управлению энергетики и водоснабжения совместно с ГКП «Алматы Қала Жарық» держать на контроле разработку мастер-плана и начать работу по внесению соответствующих изменений в нормативные документы.