Единственную общедоступную пляжную зону никак не могут открыть в Таразе

Четвертый год жители Тараза ждут, когда же инвесторы, взявшиеся благоустраивать зону отдыха «Зербулак», выполнят свое обещание и хотя бы просто наполнят водой. В запутанной истории с единственным в Таразе местом летних купаний пыталась разобраться корреспондент агентства Kazinform.

Единственная цивилизованная зона пляжного отдыха в Таразе представляет собою искусственный водоем, сооруженный в 70-х годах прошлого века вдоль небольшой речки Карасу, по живописным берегам которой били родники.

Строители выкопали огромный котлован, пробурили артезианские скважины, чтобы заполнить чашу озера чистейшей водой, установили шлюзовую систему, пирс, благоустроили береговую часть. Озеро назвали Комсомольским, и почти полвека оно было любимым местом летнего отдыха для горожан всех возрастов. Здесь не только купались и катались на лодках и катамаранах, но и рыбачили — в озеро запустили мальков нескольких видов рыб. В акватории озера создалась своя экосистема флоры и фауны, поселились дикие утки, белые цапли, чайки, водяные ондатры и нутрии. В 2006 году водоем реконструировали, запустив систему очистки и обновив инфраструктуру. Общедоступная зона пляжного отдыха получила название «Зербулак» («Прозрачный родник»).

А в 2021 году пришли инвесторы.

Аким обещал, что озеро будет бесплатным

Жамбылская компания из Байзакского района «South holiday» в 21-м году заявила о намерении создать на всей прибрежной территории озера комфортную зону отдыха. Местные власти заверяли горожан, что проект этот изначально социальный, общедоступный, вот только небольшой платный сектор с рестораном и бассейнами. Полностью проект обещали завершить во втором квартале 2023 года.

В 2022 году реконструкция началась, инвестор, по его словам, вложил 1,5 млрд тенге. Но каково было разочарование горожан, которые так и не увидели полностью обновленного озера. В июле 2023 года торжественно открыли всего лишь платный сектор — зону семейного отдыха «South Holiday», где вход по 5 тыс. тенге со взрослого человека и 4 тыс. с ребенка.

Учитывая, что семьи в регионе многодетные, а зарплаты не самые высокие по стране, сумма примерно в 30 — 50 тысяч за один поход на купалку больно бьет по карману. Тем более что в правилах этой зоны отдыха прописан запрет приносить с собою еду и напитки. Только местный ресторан, где цены высокие.

На открытии платной зоны отдыха инвестор прилюдно заверял журналистов и блогеров, что уже к августу 2022-го года все озеро полностью заполнится водой, и горожане смогут по-прежнему бесплатно купаться.

Но не случилось, до сих пор озеро без воды. Три года не было никаких движений по благоустройству. А предприимчивые горожане ходили по дну водоема с георадарами и искали потерянные когда-то купальщиками цепочки и колечки.

На брифинге в конце 2023 года аким Жамбылской области Ербол Карашукеев, отвечая на вопрос корреспондента агентства Kazinform о судьбе озера, заверил, что в наступающем 2024 году вся акватория озера будет приведена в порядок и, наконец-то, откроется бесплатная зона отдыха.

Фото: Галина Скрипник/ Kazinform

Новые стандарты — за все надо платить

По данным акимата города Тараза, общая земельная площадь озера Зербулак с прилегающей территорией составляет 16 га, из них 6,5 га занимает само озеро, на остальной площади расположены подзоны. Это форелевое хозяйство и намечающиеся строительные объекты — 3-этажный гостиничный комплекс, SPA-центр и комплекс объектов сферы обслуживания. Горожанам обещают новые и разнообразные возможности отдыха близ озера Зербулак.

Фото: Галина Скрипник/ Kazinform

А вот что касается самого озера, то здесь намерения застройщиков не совсем ясны. Сейчас самосвалами свозится грунт и засыпается дно, а через все озеро появились дороги-насыпи. Выходить на связь, чтобы пояснить особенности второго этапа проекта «Строительство зоны отдыха „South Holiday“, руководство компании не пожелало.

Фото: Галина Скрипник/ Kazinform

Заместитель акима города Тараза Кайрат Исмаил попытался внести ясность.

— Дно озера начали засыпать грунтом и утрамбовывать, — рассказал он. — Это делается, чтобы водоем не был глубоким, как раньше, а для плавного перехода на глубину. Почти третья часть озера будет детский пляж, здесь глубина примерно 1,5 метра. Специальными разметками, буйками детская зона будет отделена от общей территории. Наращивать дно необходимо по технике безопасности, чтобы не было опасно для детей, уровень дна будет плавно переходить на глубокую часть до примерно 3-х метров.

По словам спикера, примерно до 20% нынешней территории озера займет искусственный пляж, стоянка для машин, место для шезлонгов и спортивных площадок, озеленение. Вода для заполнения озера будет подаваться из артезианских скважин, которые расположены по периметру озера вдоль берегов. Вот только куда она будет вытекать и будет ли проточной — неясно.

— Сейчас новый стандарт, пляжная территория, должна быть безопасна, — сказал замакима города. — Для детей вход бесплатный, но в целях безопасности детей будут пропускать только в сопровождении родителей, а с взрослых по тысяче тенге. Инвестор готов был сделать бесплатно, но здесь необходимо обеспечение спасателями, охраной, медиками, им всем надо платить зарплату. Это частная территория. Раньше все это было бесплатно для горожан, потому что озеро было на балансе горакимата, который обеспечивал спасателями и медиками. В 2020 году было принято решение передать эту территорию инвестору. Вначале в планах был социальный проект, чтобы озеро было общедоступным и вход бесплатным.

Кайрат Исмаил заметил, что вариант — детям бесплатно, родителям по тысяче тенге — еще не окончательный, идет переговорный процесс.

— Мы предлагаем инвестору хотя бы половину озера открыть для общего пользования. Пусть будет без зонтиков, люди сами принесут. Если с навесами, со всеми условиями, — поставьте плату за вход. На выбор инвестора. Вот как в других странах — есть зоны отдыха платные с максимумом удобств, есть бесплатные, — заметил Кайрат Исмаил.

Фото: Галина Скрипник/ Kazinform

В планах горакимата, отметил спикер, есть намерение благоустроить береговую территорию реки Талас в пределах строящегося 14-го микрорайона, на северном выезде из города, а также в районе исторического комплекса Тектурмас.

— Уже идет строительство многоэтажных домов 14-го микрорайона. Но для пляжей пока ждем заключения санэпидслужбы. Еще один вариант пляжного отдыха рассматривается — так называемые «отстойники» в районе Шолдала, это были дачи, но недавно они вошли в черту города. На данный момент там по санитарным нормам запрещено купаться, но люди же у нас не смотрят на запреты, все равно купаются, поэтому там для обеспечения безопасности дежурят наши сотрудники, спасатели. А что касается Зербулака, то до конца июня озеро полностью наполнят, решится вопрос с оплатой, как раз к самой жаре и купальному сезону. До июля должны завершить, — заверил чиновник.

Жители Тараза тоже имеют мнение

Все эти годы горожане возмущались в соцсетях высокими ценами платной зоны и тем, что озеро осталось без воды, а сами они с детьми без купания:

— Скоро уже июль… .Совести нет, жара. Конечно, люди не выдержат жары и пойдут за 5 тысяч тенге в платную зону, на это и рассчитано, поэтому и тянут с открытием.

— Я не раз затрагивал эту тему, еще лет 5 — 6 назад, — пишет депутат городского маслихата, — в данный момент готовим депутатский запрос. Я предлагал отремонтировать висячий мост, облагородить озеро с тротуарами, фонтанами, фонарями, скамейками и общегородским пляжем.

— Рядом с озером выставили паспорт объекта, на котором написано, что 15 июня 2024 года завершение проекта и открытие бесплатного для таразцев озера Зербулак… Или обещать — еще не гарантировать? Бизнесменам выгоднее платные 5 тысяч за развлечения в аквапарке? Обещали, что это будет социальный проект, а платный вход только для участка с бассейном и рестораном! Где?!.. Все обещания забываются на следующий же год. И хотят эту зону тоже сделать платной.

Фото: Галина Скрипник/ Kazinform

До первого гепатита…

Своим мнением о проекте «Строительство зоны отдыха „South Holiday“ с корреспондентом агентства Kazinform поделился руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области Байдильда Шиналиев.

— В прежние времена, прежде чем открыть какой-либо объект в сфере организации отдыха и развлечений, общепита, предприниматели со своим готовым проектом проходили согласование во всех госорганах. То есть, предоставляли проектно-сметную документацию, рабочий проект. Госорганы рассматривали, в том числе наша санэпидслужба рассматривала — и выдавали заключение, соответствует ли проект санэпиднормативам, или нет. Далее этот норматив был снят, и на сегодняшний день предприниматель обращается, только когда уже построит свой объект, чтобы получить санэпидзаключение. Будь то объект высокой санэпидзначимости, или невысокой, он просто отправляет нам уведомление, что он работает. И все, — говорит спикер.

Получается, что если раньше санитарные службы могли предупредить, заранее решить какие-то проблемные вопросы, связанные с обеспечением здоровья населения, то сейчас предприниматель просто ставит госорганы и общественность перед фактом своего существования.

— Сейчас предприниматели сами разрабатывают рабочий проект, проходят ведомственную экспертизу, а если это крупный проект и его финансирует государство, то проходит госэкспертизу. И после уже ни один госорган туда не вмешивается. Для предпринимателя это, конечно, хорошо, ему упростили жизнь. Теперь он может быстрее сделать документы, но для нас, для общества, это не так хорошо. Потому что есть добросовестные предприниматели, и есть недобросовестные. Добросовестный в любом случае сам придет, обратится в нашу службу, спросит, как обеспечить безопасность своим клиентам. А есть недобросовестные предприниматели, и в этом случае безопасность населения подвергается возможным рискам, — считает Байдильда Шиналиев.

На вопрос, соблюдены ли санитарно-эпидемиологические нормы в уже построенной и строящейся зоне отдыха «South Holiday», руководитель санэпидслужбы области ответил, что на это он не может дать ответ.

— Что касается предыдущего объекта этого предпринимателя — платной зоны отдыха «South Holiday» — то сам он не обращался к нам с какими-то запросами. Хотя мы пригласили его на консультацию, все объяснили, выделили людей, чтобы поддерживать его объект в санитарно-эпидемиологическом благополучии. Но после этого и по сегодняшний день он так и не пришел за санзаключением. В прошлом году был мораторий на проверки. В этом году, когда мораторий снят, мы к нему обратились — ведь летний купальный сезон начинается, давайте работать на законных основаниях. С ним была проведена определенная работа, но ответа от него до сих пор нет, — говорит руководитель департамента санэпидконтроля Жамбылской области Байдильда Шиналиев.

Фото: Галина Скрипник/ Kazinform

Неизвестно также, есть ли у действующей платной зоны отдыха лаборатория по определению качества воды, по наличию болезнетворных бактерий. Так как это частный объект, ни эпидемиологи, ни другие проверяющие органы без оснований не могут это проверить. Все покрыто завесой тайны.

В былые годы эпидемиологи постоянно исследовали состояние воды в водоемах, в бассейнах, и периодически вывешивали таблички: «Купаться запрещено». Потому что как в водоемах, так и в обычных бассейнах, можно подцепить кучу инфекционных заболеваний.

Как утверждают медики, вирусы гепатита А, ветряной оспы, дизентерии и герпеса могут некоторое время жить в воде бассейнов, даже в хлорированной. Самые распространенные вирусы, которыми заражаются в бассейнах — ротавирус и энтеровирус, вызывающие кишечную инфекцию, а также вирус папиллломы. Заразиться можно не только через воду, но даже через поручни в бассейнах, которые зачастую даже не обрабатывают.

Мораторий на проверки объектов бизнеса — это, конечно, замечательно для развития экономики. Но пришло время задуматься, насколько безопасны эти самые объекты бизнеса для наших граждан, для детей. В погоне за прибылью предприниматели подчас игнорируют элементарные меры санитарно-эпидемиологической безопасности, разрушают то полезное, что складывалось годами, десятилетиями.