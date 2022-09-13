Зону отдыха «Зербулак» планируют открыть в 2023 году в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Полным ходом идет реконструкция единственной в Таразе пляжной зоны отдыха «Зербулак». Открытие планируется на 2023 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в акимате Жамбылской области, планируется создать новый комфортный комплекс, который будет состоять из нескольких зон. Это само озеро с пляжем и участком по аренде лодок и катамаранов, центральная аллея, которая заканчивается пирсом, рыболовная зона, спортивные и детские площадки, уголки отдыха для пожилых людей, топчаны и беседки.

По набережной Учбулак и у озера Зербулак будет открыт парк аттракционов. При этом платный вход предусмотрен только для участка, где расположатся ресторан и три бассейна с аквапарком.

Ход реконструкции зоны отдыха «Зербулак» проинспектировал на днях аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов.

Представитель подрядчика проинформировал, что проект будет полностью завершен в мае 2023 года. На первом этапе предстоит очистка озера, после чего дно накроют специальной геомембраной и сверху уложат слой гальки. На пляж завезут чистый песок. На глади озера забьют фонтаны. Будет благоустроена центральная аллея, вдоль которой высадят деревья ценных пород.

«Парк аттракционов будет разделен на три зоны – детскую, семейную и экстремальную, каждая со своим набором аттракционов. Установят 50-метровое колесо обозрения с кондиционерами в кабинках, поставят «американские горки». Здесь появятся уменьшенная копия знаменитого двухэтажного лондонского автобуса, площадка для картинга, роллердром, железная дорога, воздушная велосипедная тропа и другие увлекательные аттракционы для всех возрастов», - отметил представитель подрядчика.

В создание новой комфортной и разноплановой зоны отдыха инвестор планирует вложить 1,5 млрд тенге.