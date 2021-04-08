Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Масштабная реконструкция ждет зону пляжного отдыха «Зербулак» в Таразе

Автор:  
Галина Скрипник
8 Апреля 2021, 03:00
Масштабная реконструкция ждет зону пляжного отдыха «Зербулак» в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Единственную зону пляжного отдыха в Таразе «Зербулак» реконструируют, передает корреспондент МИА «Казинформ».

До сих пор Тараз имел только одну зону отдыха в черте города - «Зербулак», бывшее Комсомольское озеро, искусственный водоем. Котлован под это озеро был выкопан в 70-х годах прошлого века вдоль течения реки Карасу. Искусственное озеро стало тогда излюбленным местом отдыха горожан, но затем со временем превратилось в рассадник инфекции и криминала, поэтому в начале 80-х годов озеро для купания закрыли.

В 2006 году, после более чем 20-летнего перерыва, провели реконструкцию и благоустройство. Было пробурено 9 скважин, которые наполняют чашу озера чистой водой, наладили систему очистки. Прежнее название озера «Комсомольское» было заменено по итогам проведенного конкурса на «Зербулак» («прозрачный, чистый родник»). Ведь когда-то по берегам реки Карасу, до создания зоны отдыха в 70-х годах, били чистейшие родники.

photo

В 2017 году в Таразе открыли первую в областном центре благоустроенную набережную, протянувшуюся по каналу «Учбулак» до озера Зербулак.

Теперь здесь, по набережной «Учбулак» и у озера «Зербулак», будет открыт парк аттракционов. Генеральный подрядчик ТОО «South holiday» намерен вложить 1,5 миллиарда тенге в создание новой комфортной и разноплановой зоны отдыха.

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, этот проект является преимущественно социальным. Платный вход предусмотрен только для участка, где расположатся ресторан и три бассейна с аквапарком.

Новый комплекс отдыха будет состоять из нескольких зон. Это само озеро с пляжем и участком по аренде лодок и катамаранов, центральная аллея, которая заканчивается пирсом, рыболовная зона, спортивные и детские площадки, уголки отдыха для пожилых людей, топчаны и беседки.

photo

Проект будет полностью завершен во втором квартале 2023 года. На первом этапе предстоит очистка озера, после чего дно накроют специальной геомембраной и сверху уложат слой гальки. На пляж завезут чистый песок. На глади озера забьют фонтаны. Будет благоустроена центральная аллея, высадят деревья ценных пород.

Парк аттракционов будет разделен на три зоны – детскую, семейную и экстремальную, каждая со своим набором аттракционов. Установят 50-метровое колесо обозрения с кондиционерами в кабинках, поставят «американские горки». Здесь появятся уменьшенная копия знаменитого двухэтажного лондонского автобуса, площадка для картинга, роллердром, железная дорога, воздушная велосипедная тропа и другие увлекательные аттракционы для всех возрастов.

«Составьте график работ, выполнение которого будет контролировать акимат города Тараза. Необходимо строить так, чтобы не нанести урон природе и сохранить природный рельеф местности», - сказал Бердибек Сапарбаев, посетивший будущую зону отдыха.

Ознакомившись с проектом, Бердибек Сапарбаев поручил подрядчикам быстрее приступать к делу, чтобы уже к Международному дню защиты детей таразские ребятишки смогли бы опробовать хотя бы часть новых аттракционов.


Жамбылская область   Туризм   Экология   Акимат   Строительство   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Памятник деревянного зодчества в Петропавловске ждет инвестора
Памятник деревянного зодчества в Петропавловске ждет инвестора