Единого застройщика ИЖС не могут найти в районах Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау прошло совместное заседание комиссии партийного контроля и общественного совета по противодействию коррупции при акмолинском областном филиале партии «Nur Otan», на котором были обсуждены две основные проблемы - отсутствие инвесторов, готовых построить индивидуальные жилые дома в едином стиле на участках, выделенных жителям Атбасарского, Аршалынского, Аккольского, Шортандинского районов и города Степногорска, и состояние автодорог региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления строительства Акмолинской области Марат Аубакиров, выступая перед собравшимися, отметил, что в текущем году в Акмолинской области инженерными сетями планируется обеспечить 1692 земельных участка, на эти цели из бюджета было выделено 4,1 млрд тенге. С 2018 по 2020 годы в Акмолинской области в рамках госпрограммы инженерными сетями обеспечены 1610 участков в пяти регионах области, на что было затрачено 2,5 млрд тенге. Так, в Атбасарском районе определены 69 участков, в Аршалынском – 277, в Аккольском – 371, в Шортандинском - 808 и в Степногорске – 85 участков. Из вышеуказанных 1610 участков населению уже выдано 1447. Однако на сегодняшний день на выданных участках не построено ни одного индивидуального жилого дома, хотя к участкам уже даже подведены коммуникации.

«Акиматы Атбасарского, Аршалынского, Аккольского, Шортандиснского районов и города Степногорска пока не предпринимают никаких действий для определения единого инвестора по строительству домов. Программа подразумевает под собой застройку в едином архитектурном стиле. Всем очередникам раздали земельные участки, и у нас нет гарантии, что каждый, кто взял участок, построит то, что нужно. Он будет строить в зависимости от своих финансовых возможностей. А если бы был единый застройщик, мы всем районам выдали бы 5-7 разовых типовых проектов. Теперь нужно найти инвесторов, которые построят эти дома, но им, в свою очередь, нужны гарантии, что потом строения выкупят», - отметил М. Аубакиров.

У участников заседания возник резонный вопрос - а не получится ли, что застройщик построит дома, которые окажутся непригодными для проживания, к примеру, как это было в Айыртауском районе СКО?

«Риск, конечно, есть. Но там в СКО была назначена маленькая цена: 1 кв. м – 70 тысяч тенге. Я сам удивляюсь, как за эти деньги можно было построить жилой дом. У нас если зайдет застройщик, он должен продавать ИЖС по программе «Нурлы жер» не дороже 120 тысяч тенге за 1 кв. м. Это тоже мало Если дом, например, будет 100 квадратов, то это будет 12 млн тенге», - отметил спикер.

Аким Шортандинского района Гайдар Касенов пояснил, что на данный момент из 808 участков по поселкам Научный и Шортанды выдано 773, в том числе 26 домов введено в эксплуатацию, на 24 участках ведётся строительство. Получается, что лишь 50 участков из 773 получили развитие. А это менее 10%.

«Мы искали инвесторов, чтобы сделать единую застройку, но таких не нашлось. Сказывается цена, дороговизна стройматериалов, инвесторы боятся, что жилье не будет реализовано», - отметил Г. Касенов.

А в Аршалынском районе, по словам акима Айдара Байманова, в порядке очереди выдано 208 земельных участков под строительство ИЖС. На сегоднящний день введено в эксплуатацию лишь 78 жилых домов.

По словам М. Аубакирова, земельные участки изначально должны были предоставляться именно тем, кто сможет произвести на них постройку. Однако в районах их стали выделять всем по очередности, а большинство сельчан, получивших участки, просто не могут ничего на них построить. Выход лишь один – все –таки искать единого застройщика.

Вторым вопросом заседания стало состояние автодорог региона. По словам руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области Владимира Кулакова, в регионе планируется реализовать 230 проектов с завершением в текущем году – 180-ти. Из них семь проектов - дороги областного значения и 173 - районного. При этом будет отремонтировано порядка 742,3 км автодорог областного, районного значения 338,1 км и улично-дорожной сети населенных пунктов 404,2 км.

Собравшиеся обсудили проблему использования карьерных самосвалов на дорогах.

«Непринятие надлежащих мер по контролю здесь может привести к разрушению покрытия дорог и сорвать поручение Главы государства о приведении дорог в хорошее состяние до 2025 года до 98%. Так, дорога «Щучинск – Степняк». Пару лет назад здесь появился цементный завод, до его открытия мы дорогу поддерживали ямочным ремонтом, и его хватало на сезон, сейчас ямочного ремонта нет уже через месяц», - пояснил спикер.

Как было отмечено, существует приказ, в котором указаны разрешенные осевые нагрузки, однако следить за нарушениями должна инспекция транспортного контроля, у которой, по словам В. Кулакова, всего пара мобильных постов.

Кроме того, от жителей села Алексеевки Зерендинского района была получена жалоба на ремонт уличной дорожной сети. Выехав на место, комиссия столкнулась с ужасным состоянием отремонтированных дорог. Не было проливки, присутсвовали сколы асфальтового покрытия, не было укрепления отсыпкой щебня...

Как оказалось, в 2020 году в рамках программы «Дорожная карта занятости 2020» была начата реализация проекта по среднему ремонту улично-дорожной сети в поселке. По итогам госзакупок была определена подрядная организация ТОО «Буландинский каменный карьер», ввиду неполного финансирования договор был заключен на сумму 70,4 млн тенге. Теперь на основании поступивших заявлений жителей поселка прокуратурой Зерендинского района начата проверка. Согласно выявленным дефектам, отделом ЖКХ, ЖИ, ПТ и АД Зерендинского района как заказчиком было направлено письменной уведомление в адрес подрядной организации о необходимости исполнения гарантийных обязательств по договору. Подрядчик обязался начать работы по устранению дефектов.

В завершение В. Кулаков добавил, что любое дорожное полотно проверяется перед сдачей, и при выявлении нарушений подрядчика обязывают их устранить.