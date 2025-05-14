Единый словарь правовых терминов на государственном языке появится в Казахстане

— В действительности практика изначального написания законов на казахском языке — важный шаг, выражающий духовную и правовую самостоятельность нашего независимого государства. В настоящее время со стороны министерства принимаются конкретные меры для внедрения практики разработки законов напрямую на казахском языке. В этом направлении есть уже и первые результаты, — сообщил министр.

По его словам, в практике законотворчества есть примеры, когда текст писался сразу на казахском языке. Это законы «Халықтың көші-қоны туралы» («О миграции населения» и «Балалардың құқығын қорғау туралы» («О защите прав детей»).

— Если говорить о работе, проведенной за последние годы, то в 2024 году три законопроекта обсуждались в гибридном формате, они не были дословно переведены на казахский язык, а по смыслу. Это проекты законов об особом статусе города Туркестана, по вопросам совершенствования нормотворчества и по вопросам архивного дела, — отметил Е. Сарсембаев.

Вместе с тем, Министерство юстиции совместно с депутатами провело анализ 7 законопроектов с целью обеспечения семантического соответствия текстов на казахском и русском языках. По результатам анализа сейчас ведется работа по редактированию казахскоязычных вариантов еще 4 новых законопроектов.

— В плане на 2025 год предусмотрены соответствующие вопросы и по законопроектам. Важную роль играет для разработки нормативно-правовых актов на казахском языке использование законодательной терминологии. Это окажет положительное воздействие не только на повышение качества переводов, но и на расширение сферы применения казахского языка в процессе законотворчества. В связи с этим ведется работа по утверждению единого словаря правовых терминов. Сейчас это направление — качественная подготовка законов изначально на государственном языке, а не путем перевода законов. Это имеет большое значение не только для языковой политики, но и для развития правовой культуры. Мы будем осуществлять это поэтапно, но на системной основе, — добавил глава ведомства.

Ранее министр юстиции РК Ерлан Сарсембаев рассказал корреспонденту Kazinform о направлениях работы ведомства и планируемых к введению новшествах.