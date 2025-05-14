Казахстан сформирует корпус юристов для защиты своих интересов за рубежом – министр юстиции

– Ерлан Жаксылыкович, Вы недавно были назначены на должность министра. Какие конкретные мероприятия Вы планируете для дальнейшего совершенствования работы ведомства?

– Как известно, главная задача органов юстиции – обеспечение верховенства права, защита прав и свобод граждан и организаций, а также формирование государственной правовой политики. В целом, все инициативы и реформы проводятся, прежде всего, для блага граждан. Наша главная цель – сделать услуги в сфере юстиции понятными, открытыми и доступными. В связи с этим ускоренно ведется работа по цифровизации многих процессов, переводу услуг в онлайн-формат, и в этом направлении у нас масштабные планы.

Во-первых – цифровизация процесса законотворчества с использованием современных инструментов. Эти изменения дадут возможность качественно разрабатывать законы, устранять противоречия в правовых нормах, а также реально и справедливо защищать права граждан.

В этом направлении, на основе искусственного интеллекта разработан правовой консультант «Әділет». Сейчас он проходит тестирование. Консультант предназначен для анализа нормативно-правовых актов и оказания доступной правовой помощи гражданам. Его главная особенность в том, что когда задается конкретный вопрос, он ищет информацию не только в открытых источниках в Интернете, но и в действующем законодательстве, официальных нормативно-правовых актах, и предлагает конкретный и достоверный ответ, основанный на законе. После его полного запуска будет следующий этап – внедрение функционалов поиска противоречий путем анализа нормативно-правовых актов, проверки на соответствие юридической технике, прогнозирования и других.

Во-вторых, главное внимание уделено работе по переводу услуг, предлагаемых органами юстиции, в цифровой формат, с целью обеспечения их открытости и доступности. В частности, с помощью «Е-notariat» граждане могут оформлять недвижимое имущество в онлайн-режиме, с помощью платформы «Zan-komegi» граждане смогут получать правовые консультации.

Наряду с этим, цифровые реформы вносят положительные изменения и в сферу защиты авторских прав. Раньше авторы и правообладатели не могли полностью контролировать ход использования их произведений и выплаты вознаграждения. Договоры между коллективными управляющими организациями заключались на бумаге, процедуры проводились не открыто и не эффективно. Это порождало недоверие и недопонимание при защите авторских прав. С целью решения этих вопросов Министерство юстиции начало цифровизацию системы коллективного управления правами для обеспечения права авторов на получение вознаграждения.

На базе Казпатента будет создана цифровая платформа по управлению авторскими и смежными правами. На этой платформе правообладатели и другие стороны коллективного управления смогут заключать договоры с помощью «личного кабинета» в онлайн-формате. На основе цифровых договоров на платформе будут формироваться открытые списки правообладателей и пользователей. Эта инициатива даст возможность лицам, занимающимся творческой работой, эффективно управлять своими правами, обеспечит справедливое вознаграждение авторского труда. Кроме того, увеличит открытость в сфере авторских прав, укрепит взаимное доверие между правообладателями и пользователями. В-третьих, мы планируем улучшить качество исполнения судебных актов и повысить доверие граждан к этому процессу.

В настоящее время в отношении работы судебных исполнителей поступает множество обращений и жалоб от граждан в связи с несвоевременным исполнением судебных решений, недостатком информации (например, граждане не могут узнать, на какой стадии находятся их дела), незаконными ограничениями и чрезмерными действиями (например, арест на имущество).

Для решения указанных проблем и обеспечения максимальной открытости хода исполнения судебных актов и доступности для контроля мы предлагаем новое цифровое решение под названием «Кабинет сторон». С помощью системы и взыскатель, и должник могут наблюдать за действиями судебного исполнителя в онлайн-режиме, получать конкретную информацию о принятых мерах. Вместе с тем, предусмотрена возможность подачи заявлений и жалоб, а также получения на них ответа с помощью системы. Это важное новшество, внедренное с целью контроля и максимальной открытости работы судебных исполнителей.

Наряду с этим, в планах есть расширение полномочий «Робота - судебного исполнителя», имеющего сейчас положительные показатели. Раньше часто встречались случаи, когда физические лица не знали о наложении штрафа в связи с несвоевременным поступлением уведомления. К тому же, в случае невозвращения долга в срок должник был вынужден выплачивать судебному исполнителю дополнительно 25% от суммы штрафа. «Робот - судебный исполнитель» такой дополнительной платы не требует. При этом, раньше граждане после выплаты задолженности вынуждены были относить квитанцию частному судебному исполнителю и ждать снятия ограничений. Теперь этот процесс автоматизирован, после совершения гражданином выплаты ограничения снимаются автоматически, то есть граждане, при взыскании по упрощенному производству сумм до 80 тысяч тенге (20 МРП) освобождены от обязанности платить дополнительно за работу судебного исполнителя. На следующем этапе планируется повысить эту сумму от 20 до 40 МРП. Это сделано с целью экономии денег и времени для граждан, имеющих задолженность.

Эти изменения направлены, в первую очередь, на повышение уверенности граждан в защите своих прав. Мы должны обновить эту сферу не только с технической стороны, но и с позиции правовой культуры.

Фото: Правительство

– Следующий вопрос касается работы судебной экспертизы. Есть какие-нибудь изменения в этой сфере?

– Судебная экспертиза – важная сфера, считающаяся основой справедливого правосудия. Объективное и конкретное решение любого дела прямо связано с качеством экспертизы. Поэтому главная цель работы, проводимой в этом направлении – обеспечение точности и всесторонности исследований, а также, самое главное – полной защиты прав граждан.

Во-первых, мы начали цифровизацию процесса проведения судебной экспертизы. В действующий в настоящее время проект «Е-saraptama» будут внедрены элементы искусственного интеллекта и логического контроля. Это даст возможность проверять соответствие экспертизы закону, контролировать сроки и снизить влияние человеческого фактора.

Главное внимание уделяется цифровизации судебной экспертизы, как элемента противодействия коррупции, то есть утверждения с позиций закона норм об интеграции с информационной системой организаций здравоохранения. Это окажет значительное влияние на оперативность и качество судебной экспертизы. В целом, сфера судебной экспертизы – не просто техническая служба, это механизм, влияющий на судьбы людей. Поэтому в данной системе должны преобладать качество и гражданское доверие. Для обеспечения этого мы проводим реформы на всех уровнях.

– Вы останавливались на планах по внедрению ряда изменений в процессы законотворчества. В плане законотворческой работы Правительства на этот год предусмотрена разработка 19 документов. Есть ли среди них разрабатываемые на государственном языке?

– Это очень важный и уместный вопрос. В действительности, практика изначального написания законов на казахском языке – важный шаг, выражающий духовную и правовую самостоятельность нашего независимого государства. В настоящее время со стороны министерства принимаются конкретные меры для внедрения практики разработки законов напрямую на казахском языке. В этом направлении есть уже и первые результаты.

В практике законотворчества есть примеры, когда текст писался сразу на казахском языке: законы «Халықтың көші-қоны туралы» («О миграции населения» и «Балалардың құқығын қорғау туралы» («О защите прав детей»). Они действуют и получили положительную оценку в сфере законодательного регулирования.

Если говорить о работе, проведенной за последние годы, то в 2024 году три законопроекта обсуждались в гибридном формате, они не были дословно переведены на казахский язык, а по смыслу. Это проекты законов об особом статусе города Туркестана, по вопросам совершенствования нормотворчества и по вопросам архивного дела.

Вместе с тем, Министерство юстиции совместно с депутатами провело анализ 7 законопроектов с целью обеспечения семантического соответствия текстов на казахском и русском языках. По результатам анализа сейчас ведется работа по редактированию казахскоязычных вариантов еще 4 новых законопроектов.

В плане на 2025 год предусмотрены соответствующие вопросы и по законопроектам. В свою очередь, важную роль играет для разработки нормативно-правовых актов на казахском языке использование законодательной терминологии. Это окажет положительное воздействие не только на повышение качества переводов, но и на расширение сферы применения казахского языка в процессе законотворчества. В связи с этим ведется работа по утверждению единого словаря правовых терминов. Сейчас это направление – качественная подготовка законов изначально на государственном языке, а не путем перевода законов. Это имеет большое значение не только для языковой политики, но и для развития правовой культуры. Мы будем осуществлять это поэтапно, но на системной основе.

– Министерство юстиции занимается защитой интересов нашей страны в зарубежных судах. Какая работа проводится в этом направлении?

– Это очень ответственное и стратегическое направление. Казахстан – государство, заинтересованное в сохранении инвестиционной привлекательности на международной арене. Поэтому, в случае возникновения каких-либо споров, мы должны защищать наши национальные интересы профессионально и на доказательной основе.

Министерство юстиции совместно с правительственными консультантами разрабатывает правовую стратегию защиты интересов нашей страны в зарубежных арбитражах и судах, ведения переговоров со сторонами споров, максимально эффективной защиты позиции Казахстана, а также координирует работу по урегулированию споров в досудебном порядке.

В настоящее время Министерство юстиции ведет работу по защите государственных интересов примерно по 20 делам в юрисдикциях США, Российской Федерации, Швейцарии и других стран. Третья часть этих споров близка к завершению. Например, арбитражное решение в споре с «World Wide Minerals» вынесено в пользу Казахстана. В результате республика освобождена от уплаты компании 65 миллионов долларов США и, напротив, получила возможность требовать возмещения 75% расходов на арбитраж.

Кроме того, в рамках выполнения поручений Главы государства, данных на расширенном заседании Правительства, прошедшем 7 февраля 2024 года, ведется работа по привлечению отечественных юридических компаний в качестве экспертов в сферу защиты имущественных прав государства.

Мы уверены, что в результате указанной работы сформируется национальный уполномоченный кадровый корпус, способный защищать государственные интересы за рубежом. Кроме того, привлечение отечественных юридических фирм будет способствовать тому, что деньги налогоплательщиков будут оставаться в экономике страны. Наряду с этим, привлечение казахстанских экспертов будет значительно эффективнее по сравнению с аналогичными предложениями крупных мировых юридических фирм. Таким образом мы обеспечим профессиональную, незатратную и авторитетную защиту законных интересов Казахстана. Это означает не только решение споров, но и защиту инвестиционного авторитета нашей страны.

Подытоживая, могу сказать, что Министерство юстиции ставит целью укрепление правового доверия к услугам, направленным на граждан. Юстиция – не просто система, она прямо влияет на судьбу каждого гражданина, на его доверие. Каждое наше изменение, каждый шаг направлены на формирование системы юстиции, близкой к народу, справедливой и открытой.