Единый счет за коммуналку: в Казахстане упрощают оплату услуг

Этот проект является одним из ключевых направлений государственной политики цифровизации и направлен на повышение прозрачности, удобства и эффективности расчетов между населением и коммунальными службами.

Пилотный проект: первый опыт и результаты

До масштабного внедрения по всей стране система была протестирована в пилотном режиме в нескольких регионах. Одним из первых городов, где в 2015 году началось внедрение ЕПД, стал Петропавловск, где начали объединять коммунальные услуги в один счёт.

Фото: sevkazenergo.kz

На базе ТОО «Севказэнерго» был создан Единый расчётный центр (ЕРЦ), предоставляющий услуги гражданам по принципу «одного окна». С января 2025 года функции центра будут официально переданы АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания».

— ЕРЦ создавался прежде всего для удобства жителей. Ежемесячно здесь формируется единый платежный документ, который обрабатывается, распечатывается и доставляется абонентам. Центр также принимает оплату и распределяет средства между поставщиками коммунальных, эксплуатационных, жилищных и других услуг. Он ведёт и актуализирует абонентскую базу, рассчитывает начисления за услуги, обеспечивает обратную связь с населением и предоставляет подробные консультации по вопросам задолженностей и начислений. Все обращения, связанные с расчетами или ошибками, можно решить здесь, — рассказала руководитель управления ЕРЦ и по работе с потребителями АО «СК РЭК» Алия Баекина.

В Петропавловске Центр сотрудничает с ТОО «Кызылжар су», ТОО «Горгаз-сервис», АО «Казахтелеком», организациями по вывозу мусора, обслуживанию лифтов, домофонов, систем видеонаблюдения, а также с КСК и ОСИ. Все эти услуги теперь отражаются в одном общем платёжном документе.

Для повышения качества обслуживания при ЕРЦ действует контактный центр, работающий ежедневно с 8:00 до 20:00, без перерывов и выходных. Он обслуживает потребителей из восьми районов области и оперативно отвечает на все обращения.

Кроме того, запущена система личного кабинета, в котором пользователь может:

просматривать информацию о начислениях и задолженности;

формировать счет на оплату;

передавать показания приборов учета воды и электроэнергии;

рассчитывать платежи с помощью тарифного калькулятора.

Доступность и удобство для населения

Согласно данным Министерства промышленности и строительства, в Казахстане сегодня действует 44 единых расчетных центра, охватывающих 20 регионов. Один центр может обслуживать сразу несколько территорий.

В частности:

в Уральске работает ТОО «Батыс Энергоресурсы»;

в Петропавловске — ТОО «Севказэнергосбыт»;

в Костанайской области — ТОО «ЭнергияРК Рудный» и другие центры, работающие на областных и районных уровнях;

В таких крупных городах, как Астана и Алматы, а также в Акмолинской и Алматинской областях, услуги по формированию ЕПД предоставляет АО «АЛСЕКО», которое недавно приобрело ТОО «Астана-ЕРЦ».

— Мы не планируем вносить изменения в операционную модель ТОО «Астана-ЕРЦ». Напротив, намерены объединить усилия для достижения общей цели — повышения качества и удобства предоставления коммунальных услуг. АО «АЛСЕКО» предложит новые цифровые решения, в том числе личный кабинет, доступный круглосуточно и без выходных. В нем потребители смогут просматривать квитанции, передавать показания счетчиков и получать всю необходимую информацию о начислениях, — рассказала директор клиентского сервиса компании Эльмира Жумакулова.

Также, по ее словам, планируется запуск мобильного приложения, в котором будут доступны все функции личного кабинета. Дополнительно появятся инновационные опции: автоматическое считывание показаний счетчиков с помощью камеры смартфона, возможность онлайн-подачи заявок в сервисные компании и другие удобные функции.

Отказ от бумажных квитанций и переход к электронным платежам

Внедрение системы ЕПД сопровождается участием партнерских организаций, включая АО «Казпочта».

Фото: Александр Павский/ Kazinform

— Компания принимает оплату за коммунальные услуги в отделениях связи на основании договоров с поставщиками. Кроме того, она обеспечивает доставку бумажных квитанций в ряде регионов: Павлодарской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Жамбылской, Абайской и Северо-Казахстанской областях. В 2024 году АО «Казпочта» доставило более 1 438 500 бумажных платежных документов. Отметим, что комиссия за доставку квитанций с потребителей не взимается, — подчеркнула директор департамента финансового бизнеса Гульнара Молдагалиева.

Почему внедрение идёт неравномерно?

По информации Министерства промышленности и строительства, в городе Шымкенте начата интеграция услуги водоснабжения в систему ЕПД. В Алматинской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях охвачены все районы, по ним уже внедрены услуги электроснабжения. В Павлодарской области подключены водоснабжение и электроснабжение, а остальные услуги сейчас находятся в стадии подключения.

Также в перспективе планируется интеграция услуг по обслуживанию лифтов и домофонов, за что отвечают местные акиматы.

— Сейчас система не охватывает 61 район, включая 4 города областного значения — Темиртау, Сарань, Приозёрск (Карагандинская область), Жанаозен (Мангистауская область), 2 897 сёл и 19 городов районного значения. Основные причины отставания — отсутствие инфраструктуры информационных технологий, техническая неподготовленность расчетных центров, а также отказ от подключения со стороны отдельных организаций. Однако, до конца текущего года планируется завершить переход на систему ЕПД по всей стране, — говорится в официальном ответе Министерства.

Ранее Правительство Казахстана приняло решение скорректировать график повышения тарифов на коммунальные услуги. Часть запланированных подорожаний перенесена на более поздний срок.