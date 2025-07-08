Повышение тарифов на комуслуги отложили в Казахстане

На фоне этого Правительство приняло решение скорректировать график повышения тарифов на коммунальные услуги. Часть запланированных подорожаний перенесена на более поздний срок.

Такая мера направлена на снижение финансовой нагрузки на население и сдерживание темпов инфляции, сообщили на совещании по вопросам инфляции в первом полугодии 2025 года под председательством вице-премьера – министра национальной экономики Серика Жумангарина.

Напомним, Казахстан остается лидером по доступности социально значимых продовольственных товаров среди стран Евразийского экономического союза.