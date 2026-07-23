Единый реестр иностранных граждан создадут в Грузии

В Грузии с 1 сентября 2026 года будут созданы единый Реестр иностранцев и база данных о гражданах других стран, находящихся или находившихся на территории страны без законных оснований, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в регионе со ссылкой на JNews .

Соответствующие изменения предусмотрены поправками к закону «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».

Согласно новым правилам, Реестр иностранцев будет создан для формирования единой базы данных об иностранных гражданах и их правовом статусе. Его администрированием займется Агентство развития государственных услуг Министерства юстиции Грузии.

Порядок ведения реестра, обработки содержащихся в нем данных, включая биометрические, а также обмена информацией с другими государственными органами будет определяться постановлением правительства.

Параллельно для обеспечения государственной и общественной безопасности, а также правопорядка Министерство внутренних дел Грузии создаст отдельную базу данных об иностранных гражданах, которые находятся или находились в стране без законных оснований. Содержащаяся в ней информация не будет публичной. Порядок создания и ведения базы данных, обработки и обмена информацией определит министр внутренних дел.

О создании единого Реестра иностранцев ранее заявлял заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе. По его словам, реестр позволит эффективнее учитывать въезд иностранных граждан в страну, их регистрацию и использование государственных услуг, а также усилить борьбу с нелегальной миграцией.

Ранее сообщалось, что в Грузии одобрили пакет поправок в законодательство, предусматривающий ужесточение правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства.

Также отмечалось, что в стране будет введена новая категория вида на жительство.