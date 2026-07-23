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    Единый реестр иностранных граждан создадут в Грузии

    В Грузии с 1 сентября 2026 года будут созданы единый Реестр иностранцев и база данных о гражданах других стран, находящихся или находившихся на территории страны без законных оснований, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в регионе со ссылкой на JNews.

    Единый реестр иностранных граждан создадут в Грузии
    Фото: Business Media

    Соответствующие изменения предусмотрены поправками к закону «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».

    Согласно новым правилам, Реестр иностранцев будет создан для формирования единой базы данных об иностранных гражданах и их правовом статусе. Его администрированием займется Агентство развития государственных услуг Министерства юстиции Грузии.

    Порядок ведения реестра, обработки содержащихся в нем данных, включая биометрические, а также обмена информацией с другими государственными органами будет определяться постановлением правительства.

    Параллельно для обеспечения государственной и общественной безопасности, а также правопорядка Министерство внутренних дел Грузии создаст отдельную базу данных об иностранных гражданах, которые находятся или находились в стране без законных оснований. Содержащаяся в ней информация не будет публичной. Порядок создания и ведения базы данных, обработки и обмена информацией определит министр внутренних дел.

    О создании единого Реестра иностранцев ранее заявлял заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе. По его словам, реестр позволит эффективнее учитывать въезд иностранных граждан в страну, их регистрацию и использование государственных услуг, а также усилить борьбу с нелегальной миграцией.

    Ранее сообщалось, что в Грузии одобрили пакет поправок в законодательство, предусматривающий ужесточение правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства.

    Также отмечалось, что в стране будет введена новая категория вида на жительство.

    В мире Грузия Миграция Иностранцы
    Серикбол Кошмаганбетов
    Серикбол Кошмаганбетов
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