Грузия ужесточает правила для иностранных студентов

Парламент Грузии в первом чтении одобрил пакет поправок в законодательство, предусматривающий ужесточение правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, включая новые требования к иностранным студентам, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в регионе со ссылкой на Первый общественный телеканал .

Согласно инициативе правительства, иностранцы, планирующие поступать в грузинские вузы, будут обязаны предоставить сертификат, подтверждающий знание языка обучения. При этом Национальный центр оценки и экзаменов получит право организовывать специальные языковые экзамены в отдельных случаях.

Новые нормы также вводят дополнительные требования к процессу обучения иностранных студентов. В частности, они должны будут ежегодно осваивать не менее одной трети учебной программы. Если студент приостанавливает обучение более чем на 90 дней, это станет основанием для аннулирования вида на жительство.

Еще одной причиной для лишения права на проживание станет отсутствие в Грузии более 183 дней без уважительной причины, к которым отнесены участие в программах обмена или необходимость прохождения лечения.

Поправки затрагивают и миграционное законодательство в целом. Ранее сообщалось, что власти намерены усилить контроль за получением постоянного вида на жительство через брак с гражданином Грузии. В Уголовный кодекс планируется внести отдельную статью, предусматривающую ответственность за фиктивные браки, заключенные с целью легализации иностранцев в стране. Как отмечают в МВД Грузии, изменения направлены на совершенствование механизмов контроля за въездом, проживанием и правовым статусом иностранных граждан.

Мы также писали, что в стране также запретили иностранцам работать таксистами, курьерами и гидами.