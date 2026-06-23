Новая категория вида на жительство для супругов граждан страны вводится в Грузии

В Грузии будет введена новая категория вида на жительство – вид на жительство супруги или супруга гражданина Грузии. Об этом на пленарном заседании парламента заявил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе в ходе рассмотрения пакета поправок в закон «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», инициированного правительством, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform в регионе.

По словам Дарахвелидзе, законодательные изменения направлены на совершенствование управления миграционными процессами и усиление мер по борьбе с нелегальной миграцией.

Как отметил заместитель министра, поправки предусматривают пересмотр действующих правил выдачи отдельных категорий видов на жительство, прежде всего учебного и постоянного. В настоящее время учебным видом на жительство в Грузии пользуются более 35 тысяч иностранных граждан, а постоянным видом на жительство, выдаваемым на основании брака с гражданином Грузии, — около 30 тысяч человек.

— В первом квартале 2026 года спрос на данный вид на жительство увеличился втрое, что может свидетельствовать о рисках использования фиктивных браков для получения миграционных преимуществ, — заявил Дарахвелидзе.

Согласно предлагаемым изменениям, иностранные граждане, вступившие в брак с гражданином Грузии, больше не смогут сразу получать бессрочный статус.

Вместо этого будет введен специальный вид на жительство супруги или супруга гражданина Грузии. Первоначально он будет выдаваться сроком на один год с последующей возможностью продления на два года.

Перед выдачей документа иностранный гражданин и его грузинский супруг или супруга должны будут пройти собеседование в специальной комиссии. В случае выявления признаков фиктивного брака материалы будут переданы в следственные органы для дальнейшего разбирательства.

В МВД подчеркивают, что фиктивный брак является уголовно наказуемым деянием. Если факт фиктивности будет подтвержден, брак может быть признан недействительным, а виновные лица привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

Если же проверка не выявит нарушений, вид на жительство будет выдан в установленном порядке. После пяти лет сохранения брака иностранный гражданин сможет претендовать на получение постоянного вида на жительство.

В правительстве считают, что новые механизмы позволят повысить эффективность миграционного контроля, предотвратить злоупотребления при получении миграционного статуса и обеспечить дополнительную проверку оснований для проживания иностранных граждан на территории страны.

Ранее сообщалось, что в Грузии ужесточают борьбу с фиктивными браками, используемыми для легализации пребывания иностранцев в стране.