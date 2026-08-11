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    Единый Кодекс этики психологов разработали в Казахстане

    Министерство труда и социальной защиты населения подготовило проект Rодекса этики психологов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    психолог
    Фото: pexels

    Документ разработан в соответствии с Законом РК «О психологической деятельности».  Единый Кодекс этики будет обязательным для всех лиц, осуществляющих психологическую деятельность и зарегистрированных в государственном Реестре психологов.

    Кодекс устанавливает ключевые принципы профессиональной деятельности психологов, включая профессиональную компетентность, конфиденциальность и сохранение профессиональной тайны, обязательное получение информированного согласия, а также запрет на превышение профессиональных полномочий.

    Как отметили в Минтруда, утверждение Кодекса этики позволит сформировать единые профессиональные и правовые стандарты оказания психологической помощи, защитить права и психологическое здоровье получателей услуг от недобросовестных практик, а также повысить ответственность и статус квалифицированных специалистов.

    Проект размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 25 августа.

    Напомним, 2 июля Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О психологической деятельности». 

    Ранее сообщалось, что изменится для граждан и специалистов после принятия Закона.

    Минтруда и соцзащиты РК Психология
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор