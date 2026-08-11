Единый Кодекс этики психологов разработали в Казахстане

Документ разработан в соответствии с Законом РК «О психологической деятельности». Единый Кодекс этики будет обязательным для всех лиц, осуществляющих психологическую деятельность и зарегистрированных в государственном Реестре психологов.

Кодекс устанавливает ключевые принципы профессиональной деятельности психологов, включая профессиональную компетентность, конфиденциальность и сохранение профессиональной тайны, обязательное получение информированного согласия, а также запрет на превышение профессиональных полномочий.

Как отметили в Минтруда, утверждение Кодекса этики позволит сформировать единые профессиональные и правовые стандарты оказания психологической помощи, защитить права и психологическое здоровье получателей услуг от недобросовестных практик, а также повысить ответственность и статус квалифицированных специалистов.

Проект размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 25 августа.

Напомним, 2 июля Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О психологической деятельности».

Ранее сообщалось, что изменится для граждан и специалистов после принятия Закона.