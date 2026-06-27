Закон о психологах: что изменится для граждан и специалистов в Казахстане

Сенат Казахстана одобрил закон о психологической деятельности, который впервые введёт системное регулирование рынка психологических услуг в стране. Что изменится для граждан и специалистов, на радио Jibek Joly рассказала когнитивно-поведенческий психотерапевт, практикующий психолог и преподаватель Елена Тен, передает корреспондент агентства Kazinform.

Почему закон необходим

До принятия закона казахстанский рынок психологических услуг оставался практически нерегулируемым. Любой желающий мог называть себя психологом, не имея никакого профильного образования — и это создавало реальную угрозу для граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

— Человек, если в глубоком стрессе или кризисе, начинает искать помощь. И натыкается на псевдопсихологов, у которых месяц, три месяца образования, и они уже гордо именуются психологами, — описала проблему Елена Тен.

По её словам, ситуация доходила до абсурда: некоторые люди, начиная обучение, уже вешали на дверь табличку с надписью «психолог», принимая клиентов и нередко устанавливая расценки выше, чем у специалистов с многолетним опытом и профильным дипломом.

Отдельную тревогу вызывают так называемые медийные псевдоэксперты. Эксперт привела показательный пример: популярный в интернете «семейный психолог», активно рассуждающий об отношениях и набравший широкую аудиторию в том числе в Казахстане, на поверку не имеет к психологии никакого отношения. При этом его контент, по оценке специалиста, несёт откровенно вредные, обесценивающие и сексистские установки.

— На одном уровне стоит человек, который 24 года учится непрерывно, и человек, который не знает, где кафедра психологии находится, но себя причислил к психологам, — констатировала Тен.

Что даст закон гражданам

Ключевым инструментом нового закона станет государственный реестр психологов. Любой гражданин сможет проверить, имеет ли конкретный специалист подтверждённое профильное образование и право на практику.

— Клиенты смогут в реестре увидеть, что этот специалист действительно имеет высшее образование и имеет право практиковать. Это действительно преимущество, — подчеркнула эксперт.

Подобная система давно действует во многих странах Европы и США, и её появление в Казахстане эксперт расценивает как шаг к цивилизованному рынку.

— Это уже практика мировая. И то, что мы к ней примыкаем — это очень хороший знак, — отметила она.

Коллеги из соседних государств, по её словам, также высоко оценивают эту инициативу, считая, что она выводит казахстанскую психологию на качественно иной уровень.

Вместе с тем Елена Тен предостерегла граждан от чрезмерных ожиданий. Реестр подтверждает квалификацию, но не гарантирует результат.

— Наличие диплома не даёт вам гарантии, что между вами сложится с психологом всё таким образом, что вы счастливо запоёте. Зато у вас будет выбор, — пояснила она.

Эффективность психологической помощи, по словам специалиста, во многом определяется качеством терапевтического альянса — взаимопонимания и доверия между клиентом и психологом. Именно поэтому выбор специалиста остаётся глубоко личным решением, которое не сводится к проверке диплома.

— Мы психолога выбираем сердцем, — добавила она.

Важные разграничения: кто есть кто

Елена Тен воспользовалась случаем, чтобы прояснить принципиальные различия между специалистами, которых граждане нередко путают.

Психиатр — врач с высшим медицинским образованием, занимающийся диагностикой и лечением психических расстройств, в том числе медикаментозным.

Медицинский психотерапевт— также специалист с медицинским образованием, который наряду с фармакологическим лечением использует беседу как инструмент терапии.

Психолог — специалист, работающий с людьми в норме, то есть без психиатрических диагнозов. Его задача — помочь клиенту справиться со сложными жизненными ситуациями, проработать внутренние дефициты и найти ресурсы для развития.

— Психолог работает с нормой. Когда мы говорим, что человек в глубоком состоянии отчаяния и депрессии — дорогие друзья, это медицинские специальности. Для этого есть врач-психиатр, — напомнила эксперт.

Открытые вопросы: как будет работать закон на практике

Несмотря на позитивную оценку самой инициативы, у профессионального сообщества остаётся немало вопросов к механизму реализации закона. Кто и по каким критериям будет аккредитовывать психологов? Будет ли предусмотрена сдача экзаменов и насколько прозрачной окажется эта процедура? Не станет ли система аккредитации источником коррупционных рисков?

— Мне бы хотелось, чтобы это было действительно прозрачно и неподкупно, — прямо заявила Тен.

Отдельную обеспокоенность вызывает судьба практикующих специалистов без профильного диплома. По мнению эксперта, среди них немало действительно качественных профессионалов, которые годами работают добросовестно и постоянно повышают квалификацию.

— Мне бы хотелось, чтобы система нашла способ для аккредитации этих специалистов, для проверки их знаний. Чтобы вместе с водой не выпустили ребёнка, — образно выразилась она.

Непрерывное обучение — норма профессии

В завершение беседы Елена Тен рассказала о собственном профессиональном пути. С 17 лет и на протяжении всех 24 лет практики она ни разу не прерывала обучение — когнитивно-поведенческая терапия, транзактный анализ, групповое ведение, регулярные супервизии. По её словам, это не исключение, а норма для добросовестного специалиста.

— Психолог, который заинтересован и любит свою профессию, его не надо гнать ни на какое обучение. Он сам туда бежит и платит свои огромные деньги для того, чтобы давать качественную, современную помощь клиенту, — заключила она.

Напомним, 25 июня Сенат одобрил Закон «О психологической деятельности», направленный на повышение качества психологической помощи и регулирование деятельности специалистов в этой сфере.