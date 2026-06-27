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    Закон о психологах: что изменится для граждан и специалистов в Казахстане

    Сенат Казахстана одобрил закон о психологической деятельности, который впервые введёт системное регулирование рынка психологических услуг в стране. Что изменится для граждан и специалистов, на радио Jibek Joly рассказала когнитивно-поведенческий психотерапевт, практикующий психолог и преподаватель Елена Тен, передает корреспондент агентства Kazinform.

    психолог и преподаватель Елена Тен
    Фото: elenaloseva.com

    Почему закон необходим

    До принятия закона казахстанский рынок психологических услуг оставался практически нерегулируемым. Любой желающий мог называть себя психологом, не имея никакого профильного образования — и это создавало реальную угрозу для граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

    — Человек, если в глубоком стрессе или кризисе, начинает искать помощь. И натыкается на псевдопсихологов, у которых месяц, три месяца образования, и они уже гордо именуются психологами, — описала проблему Елена Тен.

    По её словам, ситуация доходила до абсурда: некоторые люди, начиная обучение, уже вешали на дверь табличку с надписью «психолог», принимая клиентов и нередко устанавливая расценки выше, чем у специалистов с многолетним опытом и профильным дипломом.

    Отдельную тревогу вызывают так называемые медийные псевдоэксперты. Эксперт привела показательный пример: популярный в интернете «семейный психолог», активно рассуждающий об отношениях и набравший широкую аудиторию в том числе в Казахстане, на поверку не имеет к психологии никакого отношения. При этом его контент, по оценке специалиста, несёт откровенно вредные, обесценивающие и сексистские установки.

    — На одном уровне стоит человек, который 24 года учится непрерывно, и человек, который не знает, где кафедра психологии находится, но себя причислил к психологам, — констатировала Тен.

    Что даст закон гражданам

    Ключевым инструментом нового закона станет государственный реестр психологов. Любой гражданин сможет проверить, имеет ли конкретный специалист подтверждённое профильное образование и право на практику.

    — Клиенты смогут в реестре увидеть, что этот специалист действительно имеет высшее образование и имеет право практиковать. Это действительно преимущество, — подчеркнула эксперт.

    Подобная система давно действует во многих странах Европы и США, и её появление в Казахстане эксперт расценивает как шаг к цивилизованному рынку.

    — Это уже практика мировая. И то, что мы к ней примыкаем — это очень хороший знак, — отметила она.

    Коллеги из соседних государств, по её словам, также высоко оценивают эту инициативу, считая, что она выводит казахстанскую психологию на качественно иной уровень.

    Вместе с тем Елена Тен предостерегла граждан от чрезмерных ожиданий. Реестр подтверждает квалификацию, но не гарантирует результат.

    — Наличие диплома не даёт вам гарантии, что между вами сложится с психологом всё таким образом, что вы счастливо запоёте. Зато у вас будет выбор, — пояснила она.

    Эффективность психологической помощи, по словам специалиста, во многом определяется качеством терапевтического альянса — взаимопонимания и доверия между клиентом и психологом. Именно поэтому выбор специалиста остаётся глубоко личным решением, которое не сводится к проверке диплома.

    — Мы психолога выбираем сердцем, — добавила она.

    Важные разграничения: кто есть кто

    Елена Тен воспользовалась случаем, чтобы прояснить принципиальные различия между специалистами, которых граждане нередко путают.

    Психиатр — врач с высшим медицинским образованием, занимающийся диагностикой и лечением психических расстройств, в том числе медикаментозным.

    Медицинский психотерапевт— также специалист с медицинским образованием, который наряду с фармакологическим лечением использует беседу как инструмент терапии.

    Психолог — специалист, работающий с людьми в норме, то есть без психиатрических диагнозов. Его задача — помочь клиенту справиться со сложными жизненными ситуациями, проработать внутренние дефициты и найти ресурсы для развития.

    — Психолог работает с нормой. Когда мы говорим, что человек в глубоком состоянии отчаяния и депрессии — дорогие друзья, это медицинские специальности. Для этого есть врач-психиатр, — напомнила эксперт.

    Открытые вопросы: как будет работать закон на практике

    Несмотря на позитивную оценку самой инициативы, у профессионального сообщества остаётся немало вопросов к механизму реализации закона. Кто и по каким критериям будет аккредитовывать психологов? Будет ли предусмотрена сдача экзаменов и насколько прозрачной окажется эта процедура? Не станет ли система аккредитации источником коррупционных рисков?

    — Мне бы хотелось, чтобы это было действительно прозрачно и неподкупно, — прямо заявила Тен.

    Отдельную обеспокоенность вызывает судьба практикующих специалистов без профильного диплома. По мнению эксперта, среди них немало действительно качественных профессионалов, которые годами работают добросовестно и постоянно повышают квалификацию.

    — Мне бы хотелось, чтобы система нашла способ для аккредитации этих специалистов, для проверки их знаний. Чтобы вместе с водой не выпустили ребёнка, — образно выразилась она.

    Непрерывное обучение — норма профессии

    В завершение беседы Елена Тен рассказала о собственном профессиональном пути. С 17 лет и на протяжении всех 24 лет практики она ни разу не прерывала обучение — когнитивно-поведенческая терапия, транзактный анализ, групповое ведение, регулярные супервизии. По её словам, это не исключение, а норма для добросовестного специалиста.

    — Психолог, который заинтересован и любит свою профессию, его не надо гнать ни на какое обучение. Он сам туда бежит и платит свои  огромные деньги для того, чтобы давать качественную, современную помощь клиенту, — заключила она.

    Напомним, 25 июня Сенат одобрил Закон «О психологической деятельности», направленный на повышение качества психологической помощи и регулирование деятельности специалистов в этой сфере.

    Сенат Мнение Парламент Законопроекты JIBEK JOLY Радио Jibek Joly Психология
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор