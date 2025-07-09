РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:17, 09 Июль 2025 | GMT +5

    ЕАЭС вводит маркировку икры, масел, антисептиков и велосипедов

    На заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) были приняты решения о введении маркировки для красной и черной икры, моторных масел, антисептиков и велосипедов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

    ЕАЭС вводит маркировку икры, масел, антисептиков и велосипедов
    Фото: Правительство РК

    8 июля на очередном заседании ЕЭК казахстанскую делегацию возглавил вице-премьер — министр национальной экономики Серик Жумангарин.

    Были приняты решения о введении маркировки. При этом страны Евразийского экономического союза самостоятельно определяют сроки и порядок ее внедрения по каждому виду продукции.

    В Правительстве отметили, что в Казахстане введение маркировки моторных масел запланировано на сентябрь этого года.

    — Решением Совета ЕЭК внесены изменения в Единые карантинные фитосанитарные требования ЕАЭС. Они касаются установления специальных условий к происхождению саженцев, подвоев, черенков и плодов яблони (Malus spp.) и груши (Pyrus spp.), поставляемых из зон, свободных от возбудителя антракноза земляники (Colletotrichum acutatum), — говорится в сообщении Кабмина.

    Также обновлены Правила регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий. Изменения связаны с принятием в 2024 году новой редакции правил проведения клинических и лабораторных испытаний. Они позволят сократить временные и трудовые затраты на регистрацию и экспертизу продукции.

    В Правительстве также сообщили о создании новой евразийской технологической платформы по развитию промышленной робототехники. Ее цель — стимулировать инновационное сотрудничество между странами ЕАЭС в сфере разработки и внедрения промышленных роботов, а также формирования перспективных коммерческих технологий.

    — В рамках платформы будет разработана межгосударственная программа развития робототехники. От Казахстана в этой работе примет участие ОЮЛ «Казахстанская ассоциация автоматизации и робототехники», — говорится в сообщении.

    Также были рассмотрены вопросы в сфере энергетики, транспорта, внешней торговли, конкуренции и технического регулирования.

    Ранее сообщалось, что производителям из Казахстана станет легче участвовать в закупках стран ЕАЭС.

    Теги:
    Серик Жумангарин Казахстан Правительство РК Торговля ЕАЭС Экономика
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают