ЕАЭС вводит маркировку икры, масел, антисептиков и велосипедов

8 июля на очередном заседании ЕЭК казахстанскую делегацию возглавил вице-премьер — министр национальной экономики Серик Жумангарин.

Были приняты решения о введении маркировки. При этом страны Евразийского экономического союза самостоятельно определяют сроки и порядок ее внедрения по каждому виду продукции.

В Правительстве отметили, что в Казахстане введение маркировки моторных масел запланировано на сентябрь этого года.

— Решением Совета ЕЭК внесены изменения в Единые карантинные фитосанитарные требования ЕАЭС. Они касаются установления специальных условий к происхождению саженцев, подвоев, черенков и плодов яблони (Malus spp.) и груши (Pyrus spp.), поставляемых из зон, свободных от возбудителя антракноза земляники (Colletotrichum acutatum), — говорится в сообщении Кабмина.

Также обновлены Правила регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий. Изменения связаны с принятием в 2024 году новой редакции правил проведения клинических и лабораторных испытаний. Они позволят сократить временные и трудовые затраты на регистрацию и экспертизу продукции.

В Правительстве также сообщили о создании новой евразийской технологической платформы по развитию промышленной робототехники. Ее цель — стимулировать инновационное сотрудничество между странами ЕАЭС в сфере разработки и внедрения промышленных роботов, а также формирования перспективных коммерческих технологий.

— В рамках платформы будет разработана межгосударственная программа развития робототехники. От Казахстана в этой работе примет участие ОЮЛ «Казахстанская ассоциация автоматизации и робототехники», — говорится в сообщении.

Также были рассмотрены вопросы в сфере энергетики, транспорта, внешней торговли, конкуренции и технического регулирования.

Ранее сообщалось, что производителям из Казахстана станет легче участвовать в закупках стран ЕАЭС.