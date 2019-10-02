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вчера 22:14
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ЕАЭС становится одним из привлекательных интеграционных объединений для сотрудничества – Касым-Жомарт Токаев
ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - Евразийский экономический союз становится одним из привлекательных интеграционных объединений для сотрудничества, считает Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом передает МИА «Казинформ».
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«Принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоялось в столице Армении - Ереване. Обсудили актуальные проблемы развития союза, в том числе устранение барьеров на общем внутреннем рынке. ЕАЭС становится одним из привлекательных интеграционных объединений для взаимовыгодного сотрудничества с внешними партнерами. Кроме того, на полях заседания ВЕЭС провел ряд двусторонних встреч с главами других государств», - написал в Instagram Президент Казахстана.
Напомним, 1 октября Касым-Жомарт Токаев в столице Армении принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Кроме того, Президент РК провел ряд двусторонних встреч с главами государств.
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