ЕАЭС становится одним из привлекательных интеграционных объединений для сотрудничества – Касым-Жомарт Токаев

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - Евразийский экономический союз становится одним из привлекательных интеграционных объединений для сотрудничества, считает Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоялось в столице Армении - Ереване. Обсудили актуальные проблемы развития союза, в том числе устранение барьеров на общем внутреннем рынке. ЕАЭС становится одним из привлекательных интеграционных объединений для взаимовыгодного сотрудничества с внешними партнерами. Кроме того, на полях заседания ВЕЭС провел ряд двусторонних встреч с главами других государств», - написал в Instagram Президент Казахстана.

Напомним, 1 октября Касым-Жомарт Токаев в столице Армении принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Кроме того, Президент РК провел ряд двусторонних встреч с главами государств.







