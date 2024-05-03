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    16:01, 03 Май 2024 | GMT +6

    Дзюдоист Магжан Шамшадин вышел в финал Большого шлема в Душанбе

    дзюдо
    Фото: кадр из видео

    Магжан Шамшадин вышел в финал Большого шлема по дзюдо в Душанбе в весе 60 кг, передает агентство Kazinform со ссылкой на Спорт Шредингера.

    В полуфинале казахстанец смог одолеть на 7-й минуте голден скора российского дзюдоиста Изнаура Сааева.

    В финале Магжан встретится с местным дзюдоистом Мухаммадсолехом Куватовым из Таджикистана.

    Также в этом весе выступал казахстанец Нурканат Серикбаев, но он в 1/8 финала уступил японцу Хоято Кондо, который в полуфинале проиграл Куватову.

    Ранее сообщалось, что казахстанская гимнастка Эльжана Таниева выиграла олимпийскую лицензию. Казахстан обеспечил себе 24 медали молодежного чемпионата Азии по боксу.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Дзюдо Таджикистан
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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