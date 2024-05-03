16:01, 03 Май 2024 | GMT +6
Дзюдоист Магжан Шамшадин вышел в финал Большого шлема в Душанбе
Магжан Шамшадин вышел в финал Большого шлема по дзюдо в Душанбе в весе 60 кг, передает агентство Kazinform со ссылкой на Спорт Шредингера.
В полуфинале казахстанец смог одолеть на 7-й минуте голден скора российского дзюдоиста Изнаура Сааева.
В финале Магжан встретится с местным дзюдоистом Мухаммадсолехом Куватовым из Таджикистана.
Также в этом весе выступал казахстанец Нурканат Серикбаев, но он в 1/8 финала уступил японцу Хоято Кондо, который в полуфинале проиграл Куватову.
Ранее сообщалось, что казахстанская гимнастка Эльжана Таниева выиграла олимпийскую лицензию. Казахстан обеспечил себе 24 медали молодежного чемпионата Азии по боксу.