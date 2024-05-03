Казахстан обеспечил себе 24 медали молодежного чемпионата Азии по боксу

Мужская сборная Казахстана по боксу гарантировала себе двенадцать медалей на молодежном турнире чемпионата Азии-2024 среди молодежи в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанские боксеры занимают первое место по количеству медалистов — двенадцать. На втором месте — Узбекистан и Индия, которые делегируют в полуфинал десять спортсменов. Далее идут Кыргызстан — семь, Таджикистан и Иран — по три, Иордания и Китай — по два, Филиппины, Южная Корея и Монголия — по одному.

На женском молодежном турнире Казахстан также занимает первое место, но делит его с Индией и Узбекистаном — двенадцать спортсменок. У Вьетнама и Китая — по три полуфиналистки, у Кыргызстана и Монголии — по две, у Тайваня — одна.





