Джо Байден обсуждает с лидером Ирака проблемы ближневосточного региона

Президент США Джо Байден принимает в Белом доме премьер-министра Ирака Мохаммеда Шиа аль-Судани. Они обсудят ситуацию после иранского воздушного удара по Израилю и вопросы, связанные с международной коалицией по борьбе против ИГ, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Voice of America.

Ранее планировалось, что в центре поездки Судани в Вашингтон, первой после его вступления в должность в октябре 2022 года, будет вопрос о присутствии американских войск в Ираке, но теперь на встрече будет обсуждаться и положение дел в регионе после того, как в минувшую субботу Иран нанес массированный удар по Израилю с применением ракет и беспилотников.

Американские войска, базирующиеся в районе города Эрбиль на севере Ирака, участвовали в операции по отражению нападения Ирана на Израиль, используя средства ПВО Patriot.

В марте Белый дом заявил, что Байден и Судани обсудят общую приверженность долгосрочному поражению ИГ и эволюцию военной миссии.

После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября вооруженные группировки, связанные с Ираном, в том числе – базирующиеся в Ираке, совершили ряд нападений на американские объекты.

Когда в результате удара американского беспилотника в феврале погиб командир вооруженной иракской группировки «Катаиб Хезболла», Ирак выразил решительный протест. США осуществили удар в ответ на нападение, в результате которого погибли трое американских военнослужащих в Иордании.

Позднее Вашингтон и Багдад возобновили переговоры о будущем возглавляемой США коалиции.

Напомним, что в настоящее время в Ираке дислоцировано примерно 2500 американских военнослужащих.