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    11:40, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Джо Байден обсуждает с лидером Ирака проблемы ближневосточного региона

    Джо Байден, Мохаммед Шиа аль-Судани, Ирак, Америка, США
    Фото: trt.net.tr

    Президент США Джо Байден принимает в Белом доме премьер-министра Ирака Мохаммеда Шиа аль-Судани. Они обсудят ситуацию после иранского воздушного удара по Израилю и вопросы, связанные с международной коалицией по борьбе против ИГ, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Voice of America.

    Ранее планировалось, что в центре поездки Судани в Вашингтон, первой после его вступления в должность в октябре 2022 года, будет вопрос о присутствии американских войск в Ираке, но теперь на встрече будет обсуждаться и положение дел в регионе после того, как в минувшую субботу Иран нанес массированный удар по Израилю с применением ракет и беспилотников.

    Американские войска, базирующиеся в районе города Эрбиль на севере Ирака, участвовали в операции по отражению нападения Ирана на Израиль, используя средства ПВО Patriot.

    В марте Белый дом заявил, что Байден и Судани обсудят общую приверженность долгосрочному поражению ИГ и эволюцию военной миссии.

    После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября вооруженные группировки, связанные с Ираном, в том числе – базирующиеся в Ираке, совершили ряд нападений на американские объекты.

    Когда в результате удара американского беспилотника в феврале погиб командир вооруженной иракской группировки «Катаиб Хезболла», Ирак выразил решительный протест. США осуществили удар в ответ на нападение, в результате которого погибли трое американских военнослужащих в Иордании.

    Позднее Вашингтон и Багдад возобновили переговоры о будущем возглавляемой США коалиции.

    Напомним, что в настоящее время в Ираке дислоцировано примерно 2500 американских военнослужащих.

    Теги:
    Америка Ирак Ближний Восток Иран Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке США Байден
    Сафаргалиева Малика
    Автор
    Сафаргалиева Малика
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