21:10, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5
Джитсер Жигер Алматай завоевал золотую медаль Исламиады-2025
Представитель команды Казахстана по джиу-джитсу Жигер Алматай стал победителем Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.
Он стал лучшим в весовой категории до 77 килограммов.
В финале казахстанец одержал победу над Махди Алавлаки из сборной ОАЭ.
Добавим, что также сегодня, 21 ноября, второе место заняла Жибек Кулумбетова. Мансур Хабибулла финишировал третьим.