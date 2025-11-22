Джитсер Жигер Алматай завоевал золотую медаль Исламиады-2025

Он стал лучшим в весовой категории до 77 килограммов.

В финале казахстанец одержал победу над Махди Алавлаки из сборной ОАЭ.

Добавим, что также сегодня, 21 ноября, второе место заняла Жибек Кулумбетова. Мансур Хабибулла финишировал третьим.