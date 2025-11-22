РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:10, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Джитсер Жигер Алматай завоевал золотую медаль Исламиады-2025

    Представитель команды Казахстана по джиу-джитсу Жигер Алматай стал победителем Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    о
    Фото: НОК РК

    Он стал лучшим в весовой категории до 77 килограммов.

    В финале казахстанец одержал победу над Махди Алавлаки из сборной ОАЭ.

    Добавим, что также сегодня, 21 ноября, второе место заняла Жибек Кулумбетова. Мансур Хабибулла финишировал третьим.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают